Команда Минской области победила в республиканском слете юных экскурсоводов

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На протяжении всех девяти дней каждая команда презентовала свою малую родину, рассказывала о главных экскурсионных объектах своего региона.

Также программа мероприятия включала в себя экскурсии по Минску, посещение историко-культурных объектов и музеев столицы. Во время слета проводились мастер-классы, спортивные соревнования и квесты. Помимо этого был организован фотоконкурс «Моя малая родина в объективе».

Центральный регион представляли ребята из Молодечненского, Логойского, Борисовского, Солигорского, Минского, Червенского и Несвижского районов. Итогам слета для нашей команды стали три первых и два вторых места, самое главное - победа в общекомандном зачете.