Оправдан ли риск?

Источник материала: Единство

. В настоящее время перечень видов деятельности, которые могут осуществлять такие граждане с уплатой единого налога без государственной регистрации предпринимательства, существенно расширен и включает 30 позиций. Однако некоторые граждане, вероятнее всего, предположили, что и виды деятельности, не включенные в него, можно осуществлять без государственной регистрации ИП. И не платить налоги с полученных доходов, всецело при этом рассчитывая на удачу и доверяя пресловутому принципу «авось пронесет»…

В стране созданы действительно благоприятные условия для стимулирования деловой активности граждан, их самозанятости. К примеру, для лиц, занимающихся продажей отдельных видов товаров, оказанием некоторых видов услуг, выполнением работ, поименованных в данном перечне, регистрация ИП не обязательна, при этом установлена минимальная налоговая нагрузка и не предусмотрена обязанность по ведению учета. Однако, несмотря на такие преференции, некоторые предприимчивые граждане предпочитают на свой страх и риск работать без уплаты налогов.

Как подтверждает статистика проводимых сотрудниками инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району тематических оперативных проверок, еще далеко не все граждане стремятся легализовать свой бизнес. Казалось бы, каждый знает, что за нарушение законодательства предусмотрена ответственность, и в то же время выявляются такие нарушения достаточно регулярно.

Цифры говорят сами за себя. За 8 месяцев текущего года было выявлено 59 физических лиц, не уплачивающих в установленном порядке единый налог, но при этом осуществляющих приносящую доход деятельность. В числе таких «нелегалов» 29 физических лиц осуществляли розничную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, а также перевозку пассажиров на такси, «забыв» при этом, что такая деятельность требует не только государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования, но и уплаты налогов.

Помимо этого, 30 физических лиц из числа проверенных как раз осуществляли деятельность по заявительному принципу, когда законодательно разрешено не регистрировать ИП, но при этом нужно уплачивать единый налог. Благополучно «забыв» о такой обязанности по уплате налога, указанные граждане осуществляли по заказам потребителей: парикмахерские и косметические услуги, включая услуги по маникюру и педикюру; отдельные виды строительных работ; разработку веб-сайтов, установку и настройку компьютеров, музыкально-развлекательное обслуживание торжественных мероприятий (свадеб, юбилеев и др.). Кроме того, физические лица (также не посчитав нужным приходить в налоговый орган с вопросами уплаты единого налога и регистрации самозанятости) реализовали на рынках и ярмарках города продукцию цветоводства, декоративные растения, их семена и рассаду, животных, включая котят и щенков (при условии содержания кошки, собаки дома).

Приведем некоторые примеры выявленных нарушений в июле текущего года.

В частности, в результате проведенных контрольных мероприятий по выявлению физических лиц, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание автомобилей в гаражных кооперативах и частных подворьях города Борисова, отработки объявлений, размещенных в средствах массовой информации, а также проведения тематической оперативной проверки установлен гражданин П., который осуществлял ремонт и техническое обслуживание автомобилей без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без уплаты единого налога. Гражданину П. доначислен единый налог в сумме 142,00 белорусских рубля и вынесено информационное уведомление-разъяснение о мерах отвественности за осуществление физическими лицами деятельности с нарушением законодательства. Налог гражданином П. уплачен в полном объеме.

По итогам проведенной тематической оперативной проверки установлен гражданин А., который осуществлял перевозку пассажиров на автомобиле-такси без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без уплаты единого налога путем поиска клиентов через сервисное приложение «maxim». Предприимчивому таксисту, которому нравилось работать нелегально, пришлось уплатить в бюджет единый налог в размере 104,50 белорусских рублей. Ему также вынесено информационное уведомление-разъяснение.

Результатом проведенных контрольных мероприятий, анализа интернет-сайтов «Куфар.by», «Одноклассники.ru», «ВКонтакте.ru», «Instagram», а также в ходе проведения тематической оперативной проверки с применением метода контрольной закупки была выявлена гражданка М., оказывающая услуги по маникюру и педикюру в соответствии с заявительным принципом, но «забывающая» при этом уплатить единый налог. Такая «забывчивость» оправданием для нее не стала – гражданке М. допричислен единый налог в размере 59,00 белорусских рублей, с ней проведена разъяснительная беседа по поводу возможности осуществления деятельности в соответствии с заявительным принципом и предложено в дальнейшем уплачивать единый налог при осуществлении такой деятельности.

Как видно, спектр деятельности «подпольных бизнесменов» достаточно широк, и таких фактов можно приводить много...

Приведенные примеры показывают, что допущение нарушений законодательства чревато последствиями. И гражданам, допускающим предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, а также деятельность по заявительному принципу без уплаты единого налога, следует помнить, что налоговые преференции предоставляются исключительно для сознательных плательщиков. Поэтому «нелегалам» стоит серьезно задуматься не только о сиюминутной выгоде, но и о последствиях нелегальных «бизнес-проектов». Потому что такой риск, который не всегда бывает благородным, в таких случаях вряд ли можно назвать оправданным…

Отдел информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району.