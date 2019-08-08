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Теперь и в БГТУ. В Беларуси расширили список вузов, где есть военная кафедра

09.08.2019 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси расширили список университетов, где есть военная кафедра (военный факультет). Теперь получить во время учебы звание лейтенанта запаса смогут еще и студенты Белорусского государственного технологического университета. Об этом сообщает Национальный правовой портал — pravo.by.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: пресс-служба Министерства обороны

В итоге сейчас пройти военную подготовку можно на семи военных факультетах и шести военных кафедрах. Военные факультеты есть в БГУ, БНТУ, БГУИРе, БГМУ, Академии авиации, БелГУТе (Гомель), ГрГУ им. Янки Купалы (Гродно), а военные кафедры — в Академии связи, ВГУ им. П.М. Машерова (Витебск), Гродненском, Витебском и Гомельском медуниверситетах, а также в БГТУ.

— Рассматривается вопрос об открытии еще одной военной кафедры, — в июле рассказывал TUT.BY Игорь Слуцкий, начальник управления военного образования Минобороны. — Вуз, где она появится, пока называть не буду. Скажу лишь, что он находится в одной из областей.

Напомним, программа подготовки на военных кафедрах (военных факультетах) рассчитана на 2,5 года. Сначала ребята осваивают программу младших командиров. Затем сдают экзамен. Те, кто справился с испытанием лучше других, продолжают обучение уже на офицеров запаса.

В случае призыва, тому, кто прошел только первую ступень, служить придется шесть месяцев. Прошедшим весь курс после окончания вуза присваивают звание лейтенанта запаса.

— На срочную службу их не призывают, но по указу президента молодого человека на год могут призвать на службу по контракту, — пояснял Игорь Слуцкий. — Кого именно призовут — танкистов, мотострелков или, например, разведчиков — это зависит от заказа Минобороны. Отмечу, что в течение последних трех лет так призывали по сто человек в год. Это где-то десятая часть от всех офицеров запаса, которых мы ежегодно выпускаем.

Отметим, что желающих пройти подготовку на военных кафедрах (военных факультетах) всегда много. Возможно, после того, как приняли «закон об отсрочках», их число станет еще больше.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Беларуси расширили список университетов, где есть военная кафедра (военный факультет). Теперь получить во время учебы звание лейтенанта запаса смогут еще и...
 
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