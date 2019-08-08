Заплатить милиции, врачам и коммунальникам 230 рублей? Сколько стоит одиночный пикет в минском парке

Источник материала: Tut.by

Минчанин Валентин Мелешко подал заявку на одиночный пикет, чтобы собирать подписи против «закона об отсрочках». В Администрации Заводского района Минска его предупредили, что сначала нужно заплатить — милиции, врачам и уборщикам, которые будут работать во время мероприятия, пишет «Радыё Свабода» . По подсчетам молодого человека, вышло 230 рублей. TUT.BY разбирался, откуда могла взяться такая сумма.

Массовым мероприятием в Беларуси признается даже одиночный пикет, если человек в публично выражает общественно-политические, групповые, личные и другие интересы, или протестует, в том числе в виде голодовки, причем неважно, использует он при этом плакаты, транспаранты или не использует.

А раз это массовое мероприятие, то для того, чтобы одному выйти и выразить протест, нужно отправить заявку в местные органы власти, получить разрешение и не позднее чем за два дня до проведения пикета заключить договор на услуги милиции, медиков и коммунальных служб. Даже если на пикет выходит один человек.

Итак, сколько, по примерным подсчетам, придется заплатить человеку, который хочет выразить свой протест — например, постоять с плакатом «Я против!» в сквере в течение двух часов.









Кстати, местные власти определяют постоянные места для проведения массовых мероприятий (в Минске это, например, парк Дружбы народов, парк имени Грековой, сквер имени Жукова, Тучинский сквер и другие). Если заявители хотят выразить свое мнение в другом месте, указанные выше показатели умножаются на коэффициент 1,5.

Белорусские правозащитники критикуют практику властей брать деньги за обслуживание мероприятий, где граждане хотят выразить свое мнение.

— Граждане не должны платить за реализацию своих конституционных прав, — говорит правозащитник Валентин Стефанович. — И Конституция, и руководящие принципы по свободе мирных собраний ОБСЕ предусматривают, что это часть позитивных обязательств государства, которое должно обеспечить условия для реализации права на свободу мирных собраний, в том числе, для его проведения. Это же не коммерческое мероприятие.

За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий организаторам грозит административная ответственность ( ст. 23.34 КоАП ) — штраф 20−40 базовых величин или административный арест, а для юридических лиц (например, политических партий или общественных организаций) — штраф 20−100 базовых величин.