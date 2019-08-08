|
Заплатить милиции, врачам и коммунальникам 230 рублей? Сколько стоит одиночный пикет в минском парке
09.08.2019 10:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанин Валентин Мелешко подал заявку на одиночный пикет, чтобы собирать подписи против «закона об отсрочках». В Администрации Заводского района Минска его предупредили, что сначала нужно заплатить — милиции, врачам и уборщикам, которые будут работать во время мероприятия, пишет
Массовым мероприятием в Беларуси признается даже одиночный пикет, если человек в публично выражает общественно-политические, групповые, личные и другие интересы, или протестует, в том числе в виде голодовки, причем неважно, использует он при этом плакаты, транспаранты или не использует.
А раз это массовое мероприятие, то для того, чтобы одному выйти и выразить протест,
Итак, сколько, по примерным подсчетам, придется заплатить человеку, который хочет выразить свой протест — например, постоять с плакатом «Я против!» в сквере в течение двух часов.
Кстати, местные власти определяют постоянные места для проведения массовых мероприятий (в
Белорусские правозащитники
— Граждане не должны платить за реализацию своих конституционных прав, — говорит правозащитник Валентин Стефанович. — И Конституция, и
За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий организаторам грозит административная ответственность (
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заплатить милиции, врачам и коммунальникам 230 рублей? Сколько стоит одиночный пикет в минском парке
Заплатить придется, даже если это одиночный пикет, иначе могут наказать штрафом или арестом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)