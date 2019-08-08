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По состоянию на 9 августа на Будакошелевщине убрано 60% площадей зерновых и зернобобовых культур

09.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Жатва в районе перешагнула за экватор. На Будакошелевщине убрано 60% площадей зерновых и зернобобовых культур. С 19,1 тыс. гектаров намолочено 44,6 тыс. тонн зерна.

По состоянию на 9 августа на Будакошелевщине убрано 60% площадей зерновых и зернобобовых культур

Как отмечает первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Виктор Маркевич, несмотря на капризы погоды, аграрии не упускают ни одной возможности в битве за урожай.

Пальму первенства среди лидеров уборочной страды уверенно удерживают хлеборобы РУП «Белоруснефть-Особино», где убрано 77% площадей. На втором месте закрепились сразу два сельхозпредприятия – филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» и ОАО «Николаевка», которые убрали по 75% площадей. В тройке лидеров КСУП «Губичи», на сегодняшний день там убрано 68% площадей.

Средняя урожайность по району составляет 23,4 ц/га, а самая высокая  остается у аграриев из филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», она составляет 28,6 ц/га, чуть ниже урожайность у РУП «Белоруснефть-Особино» – 28,5 ц/га. К тройке лидеров присоединились и хлеборобы СУП «Андреевка» – 22,9 ц/га.

 
 
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Жатва в районе перешагнула за экватор. На Будакошелевщине убрано 60% площадей зерновых и зернобобовых культур. С 19,1 тыс. гектаров намолочено 44,6 тыс. тонн...
 
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