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Регионы Витебщины после циклона остались без света

09.08.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 500 энергетиков ликвидируют последствия циклона Xaver, который бушевал 8 августа на территории области, сообщает «Витебскэнерго».


Фото: vk.com/vitebskenergo

Практически вся Витебская область испытала на себе последствия циклона Xaver: днем и вечером шел проливной дождь, а ночью усилился ветер. Сломанные деревья и ветки падали на провода воздушных ЛЭП в лесах. Временные отключения затронули населенные пункты практически во всех районах области.

Утром 9 августа масштабные восстановительные работы развернулись в Витебском, Полоцком и Глубокском регионах, где стихия пронеслась ночью. Над восстановлением электроснабжения в 65 населенных пунктах (данные на 10 часов утра пятницы) трудится более 500 человек, 129 бригад, задействованы 152 единицы спецтехники.

В «Витебскэнерго» создан штаб по ликвидации аварийных отключений. Жителей области просят соблюдать осторожность, не приближаться ближе 8 метров к оборванным проводам линий электропередачи и немедленно сообщать о таких фактах в территориальные подразделения электрических сетей или по телефону 144.

 
Теги: Витебск
 
 
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Утром 9 августа масштабные восстановительные работы развернулись в Витебском, Полоцком и Глубокском регионах, где стихия пронеслась ночью.
 
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