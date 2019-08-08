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Регионы Витебщины после циклона остались без света
09.08.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 500 энергетиков ликвидируют последствия циклона Xaver, который бушевал 8 августа на территории области,
Практически вся Витебская область испытала на себе последствия циклона Xaver: днем и вечером шел проливной дождь, а ночью усилился ветер. Сломанные деревья и ветки падали на провода воздушных ЛЭП в лесах. Временные отключения затронули населенные пункты практически во всех районах области.
Утром 9 августа масштабные восстановительные работы развернулись в Витебском, Полоцком и Глубокском регионах, где стихия пронеслась ночью. Над восстановлением электроснабжения в 65 населенных пунктах (данные на 10 часов утра пятницы) трудится более 500 человек, 129 бригад, задействованы 152 единицы спецтехники.
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Утром 9 августа масштабные восстановительные работы развернулись в Витебском, Полоцком и Глубокском регионах, где стихия пронеслась ночью.
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