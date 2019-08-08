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В Солигорском районе ищут мужчину, напавшего на милиционера. МВД предупреждает: может быть вооружен и опасен
09.08.2019 11:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция
Приметы: на вид 45−50 лет, рост около 175−180 см, плотного телосложения, на правом ухе имеется ссадина.
Был одет: штаны темно-зеленого цвета, на штанах имеются заплатки в районе коленей, куртка темно-зеленого цвета, шлепанцы.
Передвигается на велосипеде. При себе может иметь охотничье гладкоствольное ружье.
Состоит на учете в милиции как лицо, осужденное к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Внимание: не вступайте с мужчиной в контакт — он может быть опасен!
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В Солигорском районе ищут мужчину, напавшего на милиционера. МВД предупреждает: может быть вооружен и опасен
Вечером 8 августа во время проверки по месту жительства он применил физическую силу в отношении сотрудника милиции и скрылся.
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