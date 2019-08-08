В Солигорском районе ищут мужчину, напавшего на милиционера. МВД предупреждает: может быть вооружен и опасен

Источник материала: Tut.by

Милиция разыскивает 45-летнего Дмитрия Байраша, жителя деревни Большой Рожан Солигорского района. Вечером 8 августа во время проверки по месту жительства он применил физическую силу в отношении сотрудника милиции и скрылся. Его ищут.

Приметы: на вид 45−50 лет, рост около 175−180 см, плотного телосложения, на правом ухе имеется ссадина.

Был одет: штаны темно-зеленого цвета, на штанах имеются заплатки в районе коленей, куртка темно-зеленого цвета, шлепанцы.

Передвигается на велосипеде. При себе может иметь охотничье гладкоствольное ружье.

Состоит на учете в милиции как лицо, осужденное к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Внимание: не вступайте с мужчиной в контакт — он может быть опасен!

Если вам что-либо известно о местонахождении Байраша, сообщите по телефонам 8−0174−28−22−02, 8−029−773−54−71, либо по телефону 102.