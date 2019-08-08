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Могилев за два дня залило месячной нормой осадков
09.08.2019 11:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Месячная норма осадков выпала в Могилеве за два дня — 7 и 8 августа, рассказали TUT.BY в Могилевоблгидромете. Основной объем вылился на город в четверг — 40 мм осадков, это две декадные нормы. Досталось и райцентрам.
Самые обильные за два дня дожди шли в Могилевской области вчера, 8 августа. В основном, правда, осадки были умеренными — 8−14 мм. При этом за несколько часов в Кличеве выпало 70% от декадной нормы осадков, в Могилеве — 120%. В Горках зафиксировали 16 мм осадков — 60% от декадной нормы, — но выпали они всего за 3 часа.
Днем ранее, 7 августа, в регионе выпало, в основном, 7−10 мм осадков. Но Могилеву досталось: объем воды, который вылился на город в виде дождя за несколько часов, равен двум декадным нормам. Эти 40 мм осадков город в идеале должен был получить за 20 дней. При этом в Могилевском районе выпало 24 мм осадков — почти в 2 раза меньше.
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