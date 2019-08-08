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ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ

09.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ

10 августа 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета
БОРИСЮКОМ Геннадием Иосифовичем по вопросам организации работы социальной сферы (образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт и др.). 

Волнующие вопросы можно задать по телефону в г. Бресте – 8 (0162) 21 31 21.

***

10 августа 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Столинского районного исполнительного комитета, курирующим вопросы социальной сферы, СИДОРЕВИЧЕМ Сергеем Фёдоровичем.

Контактный телефон – 60 6 74.

***

10 августа 2019 года с 9.00 до 12.00 часов по телефону 60 6 18 проведёт «прямую телефонную линию» первый заместитель начальника Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управление МЧС Республики Беларусь» ДУЛЬСКИЙ Александр Александрович.

 
Теги: Брест
 
 
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10 августа 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета
 
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