До +27°С и туман ожидаются в Беларуси 10 августа

Источник материала: БелТА

Фото из архива

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 10 августа ожидается переменная облачность, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ночные и утренние часы в отдельных районах республики ожидается туман. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем будет преимущественно без осадков.

Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов, местами 6-7. Днем воздух прогреется до 20-25, по юго-западу - до 27 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь