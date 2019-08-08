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До +27°С и туман ожидаются в Беларуси 10 августа
09.08.2019 11:50 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 10 августа ожидается переменная облачность, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ночные и утренние часы в отдельных районах республики ожидается туман. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем будет преимущественно без осадков.
Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов, местами 6-7. Днем воздух прогреется до 20-25, по юго-западу - до 27 градусов.-0-
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 10 августа ожидается переменная облачность, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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