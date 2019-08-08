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11 августа — день строителя

09.08.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

11 августа — день строителя

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем строителя!
Труд работников вашей отрасли по праву называют основой благополучия страны, потому что от его результатов напрямую зависит качество жизни людей. Благодаря напряженной работе строителей сегодня развивается Кировский район, меняется облик сельских населенных пунктов, строятся жилые дома, благоустраиваются улицы и дороги, строятся новые и реконструируются действующие объекты производственного и социального назначения.
Уверены, что приумножая трудовые традиции, вы сделаете все, чтобы Кировский район стал одним из самых комфортных для проживания регионов с развитой инфраструктурой.
Особые слова благодарности ветеранам отрасли. Пример вашего самоотверженного труда вдохновляет молодежь на новые трудовые свершения.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо родной Кировщины!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса района! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем строителя!...
 
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