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«Девушка была в купальнике». В Минске во время Xaver молодые люди превратили лужу в море

09.08.2019 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в Минск пришел Xaver. Город залило, часть улиц превратилась в реки. Многим это доставило немало неудобств, однако нашлись те, кто и в такой ситуации отыскал плюсы. Например, на улице Васнецова парень и девушка весело плавали в луже.


Фото в редакцию прислал читатель Андрей

Пловцов засняли сотрудники одного из офисов на улице Васнецова. Было это после полудня, когда улицу уже сильно залило.

— Вода тут стояла сантиметров 30, — рассказывает читатель TUT.BY Андрей. — Парень и девушка приехали на машине. Девушка была в купальнике. Достали спасательный круг — и стали плавать. Видимо, снимали видео, чтобы хайпануть.

По словам Андрея, купались молодые люди недолго. Да и «море» на Васнецова быстро исчезло.

— После обеда приехало МЧС, спасали какую-то машину и прочистили ливневку, — продолжает собеседник. — Поэтому к четырем дня воды у нас уже не было.

Андрей говорит, что в «море» их улица превращается уже второй раз. Топило ее два года назад во время самого сильного дождя, который был в Минске за всю историю метеонаблюдений. А вот пловцов тут собеседник встретил впервые, хотя их снимки уже активно расходятся по соцсетям.


Фото из группы в «ВКонтакте» «Новости сегодня»

TUT.BY ищет этих позитивных пловцов. Если вы не против рассказать про свой заплыв, пишите нам panteleeva@tutby.com.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минск пришел Xaver. Город залило, часть улиц превратилась в реки. Молодые люди на улице Васнецова отыскали плюсы в такой ситуации и весело плавали в луже.
 
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