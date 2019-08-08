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«Девушка была в купальнике». В Минске во время Xaver молодые люди превратили лужу в море
09.08.2019 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера в Минск
Пловцов засняли сотрудники одного из офисов на улице Васнецова. Было это после полудня, когда улицу уже сильно залило.
— Вода тут стояла сантиметров 30, — рассказывает читатель TUT.BY Андрей. — Парень и девушка приехали на машине. Девушка была в купальнике. Достали спасательный круг — и стали плавать. Видимо, снимали видео, чтобы хайпануть.
По словам Андрея, купались молодые люди недолго. Да и «море» на Васнецова быстро исчезло.
— После обеда приехало МЧС, спасали какую-то машину и прочистили ливневку, — продолжает собеседник. — Поэтому к четырем дня воды у нас уже не было.
Андрей говорит, что в «море» их улица превращается уже второй раз. Топило ее два года назад во время
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Вчера в Минск пришел Xaver. Город залило, часть улиц превратилась в реки. Молодые люди на улице Васнецова отыскали плюсы в такой ситуации и весело плавали в луже.
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