Пять иностранных телеканалов получили разрешение на вещание в Беларуси

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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси выдало разрешение сроком на три года на распространение на территории страны иностранных телеканалов "АИВА", RATNIK, "Матч! Планета", "Сказки Зайки", "Джой Кук". Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Указанные иностранные телеканалы имеют развлекательную, музыкальную, спортивную, информационную и детскую направленность, а также демонстрируют художественные (игровые) фильмы", - говорится в сообщении.

В Мининформе напомнили, что наличие средства массовой информации в списке иностранных СМИ, получивших разрешение, освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение контента этого ресурса, от получения соответствующего повторного разрешения.-0-