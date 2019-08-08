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В Речице мужчина украл питбуля… и попытался вернуть за вознаграждение
09.08.2019 12:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 1 августа у одного из магазинов Речицы местная жительница, уйдя за покупками, оставила привязанного поводком к декоративному ограждению питбуля. Когда вернулась — пса на месте не нашла. Чем закончилась история,
Женщина обратилась в милицию и дала объявление о розыске животного, пообещав за него вознаграждение.
Оперативники с помощью записей камер видеонаблюдения установили предполагаемого похитителя. А тот решил… вернуть собаку хозяйке за возграждение.
Однако вместо денег 32-летний гражданин России, незаконно проживающий на территории Беларуси, получил статус подозреваемого в уголовном деле.
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У одного из магазинов Речицы местная жительница, уйдя за покупками, оставила привязанного поводком к декоративному ограждению питбуля. Когда вернулась - пса на...
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