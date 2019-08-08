Не хотел жить в Австрии, хотел - в Беларуси. На границе с Польшей задержали нелегала

Источник материала: Tut.by

Около полуночи 8 августа в Каменецком районе Брестской области пограничники заметили движение неизвестного из Польши в Беларусь. Туда сразу же выдвинулась тревожная группа. С помощью служебной собаки нарушитель был задержан, сообщает ГПК.





Им оказался 45-летний гражданин Австрии, который рассказал, что больше не хочет оставаться в своей стране, его цель — проживание в Беларуси.

Во время осмотра у мужчины были обнаружены сменные вещи, телефон, планшет, нож, кусачки, ножовка, деньги и оптический прицел.





Гражданин Австрии после проведения разбирательств о нарушении границы и погранрежима передан польской стороне.