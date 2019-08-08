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Не хотел жить в Австрии, хотел - в Беларуси. На границе с Польшей задержали нелегала
09.08.2019 12:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около полуночи 8 августа в Каменецком районе Брестской области пограничники заметили движение неизвестного из Польши в Беларусь. Туда сразу же выдвинулась тревожная группа. С помощью служебной собаки нарушитель был задержан,
Им оказался 45-летний гражданин Австрии, который рассказал, что больше не хочет оставаться в своей стране, его цель — проживание в Беларуси.
Во время осмотра у мужчины были обнаружены сменные вещи, телефон, планшет, нож, кусачки, ножовка, деньги и оптический прицел.
Гражданин Австрии после проведения разбирательств о нарушении границы и погранрежима передан польской стороне.
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Мечта, похоже, не сбудется: гражданин Австрии после проведения разбирательств о нарушении границы и погранрежима передан польской стороне.
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