ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не хотел жить в Австрии, хотел - в Беларуси. На границе с Польшей задержали нелегала

09.08.2019 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Около полуночи 8 августа в Каменецком районе Брестской области пограничники заметили движение неизвестного из Польши в Беларусь. Туда сразу же выдвинулась тревожная группа. С помощью служебной собаки нарушитель был задержан, сообщает ГПК.


Им оказался 45-летний гражданин Австрии, который рассказал, что больше не хочет оставаться в своей стране, его цель — проживание в Беларуси.

Во время осмотра у мужчины были обнаружены сменные вещи, телефон, планшет, нож, кусачки, ножовка, деньги и оптический прицел.


Гражданин Австрии после проведения разбирательств о нарушении границы и погранрежима передан польской стороне.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мечта, похоже, не сбудется: гражданин Австрии после проведения разбирательств о нарушении границы и погранрежима передан польской стороне.
 
Новости дня
Новости общества
 
На Кіраўшчыне бацькі актыўна збіраюць дзяцей у школу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • костюмы и комбинезоны зимние женские ссылки
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика