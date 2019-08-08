ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сосед сфотографировал карту минчанина и три месяца делал ставки в онлайн-казино

09.08.2019 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В милицию обратился молодой человек — по его словам, с его карточки списывались деньги. При этом свою карту он никому в руки не давал, а данные никому не сообщал. Похитителем денег оказался его сосед, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В милиции парень рассказал, что в момент, когда он не использует банковскую карту, с нее исчезают деньги. По его словам, свою карту он никому не передавал и личные сведения с нее не разглашал. Однако вспомнил, что, проживая в общежитии, мог периодически оставлять свои личные вещи в незапертой комнате и уходить по делам.

Как выяснили в милиции, причиной исчезновения денежных средств послужила привязка карты к одному из аккаунтов онлайн-казино. Как позже стало известно, владельцем учетной записи оказался 19-летний сосед потерпевшего.

Он рассказал, что, когда в один из дней потерпевший отошел по делам, он увидел, что дверь в комнату открыта и на столе лежит банковская карта. Фигурант сфотографировал данные карты, а после привязал ее к личному аккаунту онлайн-казино и неоднократно использовал деньги, чтобы сделать ставки и играть.

Общая сумма ущерба составила около 500 рублей.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милицию обратился молодой человек - по его словам, с его карточки списывались деньги. При этом свою карту он никому в руки не давал, а данные никому не сообщал.
 
Новости дня
Новости общества
 
Не хотел жить в Австрии, хотел - в Беларуси. На границе с Польшей задержали нелегала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика