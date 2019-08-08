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Сосед сфотографировал карту минчанина и три месяца делал ставки в онлайн-казино
09.08.2019 13:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В милицию обратился молодой человек — по его словам, с его карточки списывались деньги. При этом свою карту он никому в руки не давал, а данные никому не сообщал. Похитителем денег оказался его сосед,
В милиции парень рассказал, что в момент, когда он не использует банковскую карту, с нее исчезают деньги. По его словам, свою карту он никому не передавал и личные сведения с нее не разглашал. Однако вспомнил, что, проживая в общежитии, мог периодически оставлять свои личные вещи в незапертой комнате и уходить по делам.
Как выяснили в милиции, причиной исчезновения денежных средств послужила привязка карты к одному из аккаунтов онлайн-казино. Как позже стало известно, владельцем учетной записи оказался 19-летний сосед потерпевшего.
Он рассказал, что, когда в один из дней потерпевший отошел по делам, он увидел, что дверь в комнату открыта и на столе лежит банковская карта. Фигурант сфотографировал данные карты, а после привязал ее к личному аккаунту онлайн-казино и неоднократно использовал деньги, чтобы сделать ставки и играть.
Общая сумма ущерба составила около 500 рублей.
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В милицию обратился молодой человек - по его словам, с его карточки списывались деньги. При этом свою карту он никому в руки не давал, а данные никому не сообщал.
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