Сосед сфотографировал карту минчанина и три месяца делал ставки в онлайн-казино

Источник материала: Tut.by

В милицию обратился молодой человек — по его словам, с его карточки списывались деньги. При этом свою карту он никому в руки не давал, а данные никому не сообщал. Похитителем денег оказался его сосед, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В милиции парень рассказал, что в момент, когда он не использует банковскую карту, с нее исчезают деньги. По его словам, свою карту он никому не передавал и личные сведения с нее не разглашал. Однако вспомнил, что, проживая в общежитии, мог периодически оставлять свои личные вещи в незапертой комнате и уходить по делам.

Как выяснили в милиции, причиной исчезновения денежных средств послужила привязка карты к одному из аккаунтов онлайн-казино. Как позже стало известно, владельцем учетной записи оказался 19-летний сосед потерпевшего.

Он рассказал, что, когда в один из дней потерпевший отошел по делам, он увидел, что дверь в комнату открыта и на столе лежит банковская карта. Фигурант сфотографировал данные карты, а после привязал ее к личному аккаунту онлайн-казино и неоднократно использовал деньги, чтобы сделать ставки и играть.

Общая сумма ущерба составила около 500 рублей.