ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в Беларуси в выходные улучшится - Белгидромет

09.08.2019 13:29 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Погода в Беларуси в выходные улучшится - Белгидромет
Фото из архива

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие выходные дни погода улучшится, в Беларуси потеплеет. В субботу ночью местами не обойдется без небольших кратковременных дождей, в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Днем территория Беларуси окажется под влиянием области повышенного давления, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью в основном составит 8-14 тепла, местами она понизится до 6-7 градусов, днем будет 20-25 градусов, по юго-западу страны воздух прогреется до 27 градусов.

Атмосферный фронт 11 августа обусловит местами, преимущественно по северо-востоку республики, кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 10 по востоку до плюс 18 градусов по юго-западу, днем будет 21-28 тепла градусов.

В понедельник, 12 августа, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами, в основном по западу республики, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов тепла, днем - от 23 по северо-востоку до 31 градуса по юго-западу страны.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сосед сфотографировал карту минчанина и три месяца делал ставки в онлайн-казино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика