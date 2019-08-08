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Строитель – звучит гордо

09.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Строитель – звучит гордо

Каждый труд достоин почёта и уважения. Правда, еда будет съедена, газета прочитана, одежда выйдет из моды, но есть плоды труда, которые выдержат десятки и сотни лет, и даже века. Это – плоды труда представителей профессии, которая пришла из глубокой древности; тех «муравьёв», кто воздвигает деревни, города и страны; тех, кто на работе и в жару, и в стужу…
Трудовой путь жителя Столина Андрея Киркевича, который занесён на районную Доску почёта, – это сотни квадратных метров строительных объектов. Это и «колхозные» домики, и фермы, и здание суда, и многое-многое другое… Всего и не упомнишь.
О профессии строителя, признаётся Андрей Александрович, в детстве не мечтал. В профессию попал «спонтанно», но так в ней и остался. И полюбил её всей душой. После школы и ПТУ, где получил профессию газоэлектросварщика, пошёл в армию (спецназ).
Первое рабочее место после армейских будней — РСУ и должность бригадира-отделочника. А с 2007 года и по сей день Андрей Киркевич – бригадир строительной бригады ПМК-24 с многолетним стажем и ответственным подходом к делу. Щепетильный, строгий, исполнительный. На хорошем счету у руководства, неоднократно поощрён грамотами и благодарностями.
Самый свежий сданный объект – ферма в Осовцах. Сейчас дружная «команда» Киркевича трудится на ферме в Больших Орлах, куда мы и приехали, чтобы побеседовать и сделать фото на рабочем месте, где вовсю кипела работа. День выдался жаркий, но это на процесс никак не влияло: всё чётко и по плану, в доброжелательной атмосфере.
Поработав на славу, нужно и отдохнуть. Лучший отдых-релакс для бригадира – это рыбалка. Каждое воскресенье, как по расписанию.
Программу минимум для настоящего мужчины (построить дом, вырастить сына, посадить дерево) Андрей Александрович выполнил и даже перевыполнил. 12 лет Киркевичи живут в собственном доме, который строил хозяин. Подарил жене Александре двух замечательных сыновей. 23-летний Егор, как и папа, родился 1 августа и отслужил в спецназе. Сейчас работает в Департаменте охраны в Минске. Младшему Егору только девять. Четыре года отдал секции карате, обожает кататься на велосипеде, уже задумывается о будущей профессии.
…Впереди у бригадира строительной бригады ещё много работы. Строить, строить и ещё раз строить. Это и призвание, и любимая работа, и благородное дело на благо малой родины.
Лилия ГУЩА
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Теги: Минск
 
 
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Каждый труд достоин почёта и уважения. Правда, еда будет съедена, газета прочитана, одежда выйдет из моды, но есть плоды труда,
 
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