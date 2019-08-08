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Форма, обувь, тетрадки. Красный Крест собирает вещи и деньги для школьников, которым нужна помощь

09.08.2019 13:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусское общество Красного Креста проводит благотворительную кампанию «Соберем детей в школу!». Во время акции представители БОКК планируют собрать помощь для мальчиков и девочек из многодетных и неполных семей, семей беженцев, а также детей-инвалидов.


Фото: Reuters

Акция проходит с 1 августа по 15 сентября. За это время представители БОКК планируют собрать помощь для 6000 школьников. Поддержать семьи, которые оказались в непростой финансовой ситуации, можно вещами и деньгами.

Из вещей детям нужны — школьная форма, утепленные вещи для осеннего сезона,
обувь, рюкзаки, канцелярские товары и спортивный инвентарь. Собирают их в областных, районных и городских организациях Белорусского Красного Креста (контакты здесь), а также волонтеры общества, которые стоят в торговых центрах.

Связаться с представителями БОКК можно по телефонам «горячей линии» — +37529 181 11 34 (velcom), +37517 328 50 04 (городской), в Facebook, Вконтакте, Одноклассниках или Instagram.

Что касается денег, то их можно перечислить через систему ЕРИП. Как это сделать, расписано на сайте организации.

 
 
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Белорусское общество Красного Креста проводит благотворительную кампанию «Соберем детей в школу!». Во время акции представители БОКК планируют собрать помощь...
 
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