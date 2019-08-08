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Форма, обувь, тетрадки. Красный Крест собирает вещи и деньги для школьников, которым нужна помощь
09.08.2019 13:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусское общество Красного Креста проводит благотворительную кампанию
Акция проходит с 1 августа по 15 сентября. За это время представители БОКК планируют собрать помощь для 6000 школьников. Поддержать семьи, которые оказались в непростой финансовой ситуации, можно вещами и деньгами.
Из вещей детям нужны — школьная форма, утепленные вещи для осеннего сезона,
Связаться с представителями БОКК можно по телефонам «горячей линии» — +37529 181 11 34 (velcom), +37517 328 50 04 (городской), в
Что касается денег, то их можно перечислить через систему ЕРИП. Как это сделать, расписано
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Белорусское общество Красного Креста проводит благотворительную кампанию «Соберем детей в школу!». Во время акции представители БОКК планируют собрать помощь...
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