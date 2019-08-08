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В Гродно в танке-памятнике нашли стеклянную бутылку с приветом из 1967 года

09.08.2019 13:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно начали реставрировать памятник воинам-освободителям — танк Т-34−85 на Советской площади. Когда рабочие вскрыли заваренный более полувека назад люк, там обнаружили стеклянную бутылку. Внутри — две записки, датированные 4 ноября 1967 года, с «приветами из прошлого» от двух военнослужащих — вероятнее всего, солдат-срочников, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


Фото: скрин видео

Одна из записок подписана «сыном Узбекистана» неким Чори Эшбоевым. На записках указана воинская часть № 12324. Поиск в интернете не дал какой-либо информации об этой части. Но специалисты намерены установить истину.

— Теперь готовится письмо, которое будет отправлено в посольство Узбекистана, чтобы оказали нам содействие в поиске этого рядового. Надеемся, его найдут, а мы будем очень рады видеть его на праздновании Дня города Гродно 13−14 сентября, — рассказывает заместитель генерального директора Гродненского городского ЖКХ Сергей Семашко.

Точной даты установки танка на площади Советской не было. Историки говорили: конец шестидесятых. Теперь, вероятно, найденные записки внесут определенные коррективы в историю города.


Фото: скрин видео

Находка будет передана специалистам для более детального изучения. Скорее всего, записки попали внутрь танка в самый последний момент перед тем, как люк был заварен — так порыв двух солдат стал настоящей капсулой времени для потомков.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно начали реставрировать памятник воинам-освободителям - танк Т-34−85 на Советской площади. Когда рабочие вскрыли заваренный более полувека назад люк, там...
 
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