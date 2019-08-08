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Ресторанного критика из ОАЭ впечатлили белорусские драники и мачанка

09.08.2019 14:26 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Фото газеты "Гродзенская праўда"
Фото газеты "Гродзенская праўда"

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Национальная кухня, интересная архитектура и гостеприимные люди способны стать туристической фишкой Беларуси. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился ведущий программы о путешествиях из ОАЭ Гураф Тандон, известный также как ресторанный критик, подготовивший отзывы о более чем 1 тыс. заведений по всему миру.

В Гродненской области уже несколько дней работает съемочная группа компании KKompany Media Solutions из Объединенных Арабских Эмиратов, которая занимается подготовкой программ о путешествиях. Гости побывали в Мирском замке, ознакомились с другими достопримечательностями региона, посетили здравницы, поучаствовали в мастер-классах белорусских ремесленников, продегустировали национальную кухню.

"Еда была в центре моего внимания. Я могу забыть людей, но никогда не забуду еду, - отмечает Гураф Тандон. - То, что я пробовал, меня впечатлило: драники, мачанка, колбаски… До поездки узнал, что картофель - один из главных продуктов страны, поэтому везде пробовал блюда из него. Национальная еда способна стать одним из туристических брендов вашей страны".

Произвели впечатление на Гурафа Тандона и гостеприимные люди, и красивая белорусская природа, и интересная история с древними замками. "Уверен, что вашей стране есть что предложить туристам", - добавляет он.

"Нашу программу можно посмотреть по всему миру, хотя чаще всего нашими зрителями становятся жители ОАЭ и стран Ближнего Востока, - рассказывает продюсер программы Киртика Равит. - Снимаем ее уже на протяжении десятка лет. В Европе побывали во многих странах - от Португалии до Финляндии и от Австрии до Грузии, нам есть с чем сравнивать. Впечатления от Беларуси? Прекрасные дороги, великолепная еда, отличные люди и, что немаловажно, комфортная погода, ведь у нас сейчас очень жарко". По мнению собеседницы, Беларусь может стать одним из привлекательных направлений для туристов с Ближнего Востока, желающих познакомиться с Европой.

"Выбрали для съемок вашу страну неслучайно. Беларусь сейчас активно заявляет о себе на ближневосточном туристическом рынке, однако мало кто из наших соотечественников знает о ней, им не хватает информации о стране, возможностях отдыха и развлечениях", - поясняет Киртика Равит. После Гродно съемочная группа продолжит работу в Брестской области.

"Подобные пресс-туры способны привлечь дополнительный поток туристов, это уже устоявшаяся практика, - обращает в свою очередь внимание заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева. - Регулярно принимали журналистов из Польши, Литвы, России - из этих стран к нам в регион едет наибольшее количество туристов. Однако сейчас отмечаем интерес и потенциальных гостей из более отдаленных регионов, в том числе стран Ближнего Востока". В целом регион активно работает над продвижением своего туристического потенциала на различных зарубежных выставках, тематических мероприятиях и т.д.-0-

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Национальная кухня, интересная архитектура и гостеприимные люди способны стать туристической фишкой Беларуси. Таким мнением в...
 
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