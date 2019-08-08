ЕРАМ и «Образование для будущего» открывают под Борисовом детский социальный IТ-лагерь

Источник материала: Единство

В этом году участниками лагеря станут подростки (12-14 лет) из 34 городов и поселков Могилевской области, ребята с инвалидностью, подопечные UNHCR и SOS-деревни Боровляны.

Ребята познакомятся с особенностями ведения бизнеса и создадут уникальные проекты, которые помогут решить существующие в их школах и городах проблемы. В этом им помогут преподаватели-волонтеры лагеря: программисты, тренера и учителя иностранных языков. В конце смены подростки презентуют свои разработки инвесторам на английском языке.

Кроме основной программы подростков ждут различные мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и профориентация, творческие конкурсы и викторины. Таким образом, теория будет чередоваться с пратикой, а обучение – с отдыхом.

«Ассоциации «Образование для будущего» очень важно помочь детям в выборе профессии. Сфера IT сейчас весьма популярна, и многие ребята хотят стать программистами, хоть и не всегда полностью понимая, что это за профессия. Совместно с EPAM мы покажем, кто такой айтишник и какие направления существуют в сфере информационных технологий. Одна из задач лагеря показать, что в мире есть масса возможностей помимо программирования. Главное – выбирать сердцем и ничего не бояться», – делиться планами директор ассоциации Александр Хомич.

Участие в образовательной программе (проживание, питание, все дополнительные мероприятия) бесплатное.