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Минский предприниматель реализовал 6 тысяч литров автомобильного масла без разрешения правообладателя

09.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

При проведении проверочных мероприятий таможенники выяснили, что с ноября 2018 г. по март 2019 г. в адрес столичного предпринимателя прибыло порядка 6 тысяч литров автомобильного масла, маркированного товарным знаком французской компании «ELF».

Товар реализовывался в нарушение прав интеллектуальной собственности: без разрешения правообладателя на использование торгового знака. Данная информация подтверждена представителем правообладателя – французской компании. Ориентировочная стоимость незаконно реализованного товара составляет 22 тысячи евро.

В настоящий момент Минской региональной таможней проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.21 КоАП Республики Беларусь (незаконное использование объектов права промышленной собственности). Данной статьей предусмотрено наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 100 до 300 базовых величин.

 
 
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