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Белорусский силач установил мировой рекорд, сдвинув 15 тягачей МАЗ
09.08.2019 14:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский силач Дмитрий Белайц установил мировой рекорд, сдвинув с места 15 трехосных тягачей МАЗ и выстроив их единой колонной, передает корреспондент БЕЛТА.
Свой рекорд он посвятил Беларуси и Президенту страны. Протянуть тягачи спортсмену удалось со второй попытки.
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский силач Дмитрий Белайц установил мировой рекорд, сдвинув с места 15 трехосных тягачей МАЗ и выстроив их единой колонной,...
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