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В Доме печати - эвакуация. Нашли предмет, похожий на снаряд
09.08.2019 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«В Доме печати — эвакуация. Вроде бы нашли мину. Работников распустили», — сообщили TUT.BY очевидцы. Информацию
«При проведении ремонтно-строительных работ по адресу проспект Независимости, 79 строители обнаружили предмет, похожий на снаряд», — рассказали в милиции.
В настоящий момент на месте работает саперно-пиротехническая группа. Сотрудниками милиции усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории.
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«При проведении ремонтно-строительных работ по адресу проспект Независимости, 79 строители обнаружили предмет, похожий на снаряд», - рассказали в милиции.
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