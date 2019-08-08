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Облачно, дождь и немного тумана. Погода в Гродно в выходные
09.08.2019 15:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ничего хорошего от погоды в предстоящие выходные в Гродно ждать не стоит: будет сплошная облачность и дожди. Правда, тепло. В субботу с утра
В субботу, 10 августа, утром — сплошная облачность, без осадков. Возможен туман — видимость 500−800 метров. Такая же погода, только без тумана, сохранится и днем, а вечером возможен дождь. Температура днем до +22°С.
В воскресенье, 11 августа, переменная облачность, днем — дождь и ветер. Порывы до 13 м/c. Столбик термометра днем поднимется до +27°С.
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Ничего хорошего от погоды в предстоящие выходные в Гродно ждать не стоит: будет сплошная облачность и дожди. Правда, будет тепло. В субботу с утра ожидается туман, а...
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