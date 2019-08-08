Около 35 млн долларов Беларусь потратила в прошлом году на преодоление последствий аварии на ЧАЭС

Источник материала: Tut.by

864 тысяч гектаров земель, которые используют сельхозорганизации Беларуси, загрязнены цезием-137, пять лет назад таковых было почти 982 тысячи гектаров. Больше всего загрязненных сельхозземель в Гомельской и Могилевской областях, меньше всего — в Витебской. Данные опубликованы в статистическом сборнике «Охрана окружающей среды», который опубликован на сайте Белстата.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Лесной фонд загрязнен цезием-137 на площадях 1315 тысяч гектаров, пять лет назад этот показатель был на 189 гектаров выше. Инвестиции на преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС за прошлый год составили чуть больше 69 млн рублей, это на 3 млн меньше, чем в 2016-м.

Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Пострадал каждый пятый житель Белорусской ССР — 2,2 млн человек, из них 800 тысяч — дети. Пострадало 18% всех наиболее продуктивных сельхозземель Беларуси, весь район бассейна реки Припять, который был одним из основных мясо-молочных производящих ресурсов республики. 20% лесов оказались в зоне долговременного действия источника радиации. Суммарный ущерб, нанесенный Беларуси чернобыльской катастрофой, оценивается в 235 млрд долларов (с учетом ликвидации последствий).

Следует отметить, что расходы на охрану окружающей среды сокращаются. Если в 2017 году было выделено 1 047,3 млн рублей, то в 2018 году 820,1 млн рублей — это 0,7% от ВВП страны.

Как распределялись эти средства в прошлом году? На охрану атмосферного воздуха, сохранению озонового слоя и климата направлено 173, 9 млн рублей. Кстати, за последние шесть лет среднегодовая температура в Беларуси увеличилась на 1,2 градуса.

На сбор и очистку сточных вод ушло 376.2 млн рублей — это самая затратная часть бюджета на охрану окружающей среды.

На защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод — 32, 1 млн рублей. На защиту от шума, вибраций и других видов физических воздействий — 0,5 млн. На сохранение биоразнообразия и природоохранные территории — 16,7 млн. Радиационная безопасность — 0, 6 млн, научно-исследовательская деятельность — 0,9 млн, другое — 34,5 млн рублей.