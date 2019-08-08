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Украинка везла из Гомеля домой марганцовку - и попала под суд: ее ввоз в Украину запрещен

09.08.2019 15:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время проверки проверки рейсового автобуса «Гомель — Чернигов» в пункте пропуска Новые Яриловичи украинские таможенники нашли в сумках пассажирки марганцовку — а ввозить ее в Украину запрещено, сообщают «Сильные новости».

В Украине с 2013 года перманганат калия относится к прекурсорам, в отношении которых устанавливаются меры контроля с ограничением оборота. Вызвано это тем, что украинские наркоманы наловчились использовать марганцовку в производстве наркотиков.

То ли женщина не знала об этом, то ли везла контрабанду осознанно, но в трех ее сумках были обнаружены 1360 пачек перманганата калия, по 5 г в каждой — всего 6,8 кг.


Фото: «Сильные новости»

Пассажирка пояснила таможенникам, что марганцовку купила в Гомеле по просьбе знакомых и для собственных нужд, а не заявила о ее наличии, потому что считала, что это не требуется. На женщину составили административный протокол за недекларирование товаров коммерческого назначения.

Дело рассматривалось в Новозаводском районном суде Чернигова. Нарушительницу наказали штрафом в размере 100% стоимости товара с его конфискацией. Пятиграммовый пакет марганцовки в белорусских аптеках стоит не дороже 70 копеек, и за 1360 пачек украинка заплатила порядка 950 рублей (примерно 460 долларов). А украинский суд штраф насчитал по украинским ценам — он составил более 35 тыс. гривен (почти 1400 долларов).

В Беларуси для приобретения марганцовки рецепт не требуется, но препарат продается с ограничениями — не более двух пачек в одни руки.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Беларуси для приобретения марганцовки рецепт не требуется, но препарат продается с ограничениями.
 
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