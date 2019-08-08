Пятый день ничего не известно о пропавшей пинчанке Ольге Пугач. Родные просят жителей города и района помочь в поиске

Источник материала: Полесская правда





Родственники ищут пожилую женщину Ольгу Николаевну Пугач, проживающую по ул. Центральной, д. 64 в г. Пинске.

В понедельник, 5 августа 2019 года, около 11.00 она ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые.

Была одета в темно-синюю удлиненную шерстяную кофту на пуговицах с воротничком, цветную юбку и туфли летние светло-коричневого цвета.

Родственники пропавшей обращаются к пинчанам и жителям района с просьбой просмотреть свои подворья и близлежащую территорию.

Просим граждан, владеющих какой-либо информацией, звонить по телефону 102.