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Пятый день ничего не известно о пропавшей пинчанке Ольге Пугач. Родные просят жителей города и района помочь в поиске
09.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Родственники ищут пожилую женщину Ольгу Николаевну Пугач, проживающую по ул. Центральной, д. 64 в г. Пинске.
В понедельник, 5 августа 2019 года, около 11.00 она ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые.
Была одета в темно-синюю удлиненную шерстяную кофту на пуговицах с воротничком, цветную юбку и туфли летние светло-коричневого цвета.
Родственники пропавшей обращаются к пинчанам и жителям района с просьбой просмотреть свои подворья и близлежащую территорию.
Просим граждан, владеющих какой-либо информацией, звонить по телефону 102.
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