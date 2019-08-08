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В Беларуси заработал информационный ресурс к парламентским выборам 2019 года

09.08.2019 16:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Информационный ресурс ЦИК ВЫБОРЫ-2019 , с помощью которого будут освещаться все важнейшие события кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, начал свою работу 9 августа, сообщает БЕЛТА.

На ресурсе публикуются последние новости СМИ о ходе избирательной кампании. Здесь также размещено первое видеообращение председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной. В нем глава ЦИК, в частности, подробно рассказывает о порядке выдвижения в окружные избирательные комиссии, которые должны быть образованы не позднее 2 сентября включительно.

Кроме того, на ресурсе можно найти информацию о каждом из 110 избирательных округов с подробным описанием их границ, данными о количестве избирателей и адресами окружных избирательных комиссий, а также касающиеся выборов материалы. Любой желающий может ознакомиться с календарным планом выборов в Палату представителей, постановлениями ЦИК, сведениями о наблюдателях, направленных на заседания Центральной комиссии при проведении парламентских выборов 2019 года и т.д.

Как сообщалось, выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Информационный ресурс ЦИК ВЫБОРЫ-2019 (http://vybary2019.by), с помощью которого будут освещаться все важнейшие события кампании по выборам...
 
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