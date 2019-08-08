«Есть страны, где кесарево делают по желанию, мы к ним не относимся». Врач о патологиях при беременности

Источник материала: Tut.by

Заведующий акушерским отделением патологии беременности 1-й городской клинической больницы Минска Сергей Пацеев проработал в этой клинике более 20 лет. Об этом докторе в интернете очень много хороших отзывов. Сергей Владимирович говорит, что сейчас их уже не читает, хотя раньше просматривал.

— Я просто понял, что делаю то, что должен. Если все проходит хорошо: и беременность, и роды, то и читать отзывы не надо, по женщине все видно, — говорит он.

В отделение, где он работает заведующим, поступают пациентки, у которых во время беременности возникли осложнения. Та же преэклампсия, когда поднимается артериальное давление, в моче появляется белок, отеки. Сюда же попадают беременные минчанки с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом.

«Гипертензия вызывает неправильную закладку сосудов плаценты»

— Чем высокое давление может осложнить беременность?

— Любое хроническое заболевание само по себе может ухудшать течение беременности. При этом и беременность может оказать негативное влияние на течение этой болезни. Беременность — нагрузка на женский организм, а из-за хронического заболевания организм с этой нагрузкой может не справиться.



Заведующий акушерским отделением патологии беременности 1-й городской клинической больницы Минска Сергей Пацеев

Фетоплацентарный комплекс закладывается на ранних сроках беременности. И от того, как заложилась плацента, зависит, как беременность будет дальше развиваться. Если говорить об артериальной гипертензии, то само ее наличие вызывает неправильную закладку сосудов плаценты. И если в начале беременности плацента справляется со своей нагрузкой, то на поздних сроках, когда ребенок становится больше, плацента не сможет обеспечить развивающегося малыша.

— Это происходит всегда при артериальной гипертензии?

— Изменения в сосудах при артериальной гипертензии есть всегда, вопрос в том, что если женщина готовится к беременности, то ее состояние компенсированное. А если она этого не делает, то во время беременности возникают проблемы.

— Что помимо плаценты может измениться?

— Артериальная гипертензия накладывает отпечаток на состояние мамы. Она может вызвать те же проблемы с мозговым кровообращением, ишемические нарушения, аритмию. Беременность дает большую нагрузку на организм, и это зачастую приводит к ухудшению состояния женщины.

— При артериальной гипертензии принимают лекарства, которые снижают давление. Во время беременности женщины их продолжают принимать?

— Есть препараты, которые во время беременности противопоказаны. Но есть и те, которые разрешены. Женщина должна сказать акушеру-гинекологу, что планирует беременность, и если она принимает лекарства, которые ей противопоказаны в таком состоянии, ей выпишут другие.

— Вы работаете в роддоме больше 20 лет. За это время женщин с высоким давлением стало больше?

— У нас в отделении от 25% до 32% пациенток имеют те или иные сердечно-сосудистые заболевания. Но это количество связано со спецификой нашего отделения и роддома в целом. Ведь именно за нашим роддомом закреплены такие пациентки. Однако их количество действительно несколько выросло. Думаю, это связано с тем, что сейчас женщины стали позже выходить замуж и позже рожать. Когда женщина беременеет, у нее уже есть багаж каких-либо хронических заболеваний.

«При тяжелом сахарном диабете беременность противопоказана»

— Правильно ли я понимаю, что раньше женщинам с сахарным диабетом не разрешали беременеть?

— Нет. Сахарный диабет — это тяжелое заболевание, но беременность противопоказана, только если у женщины диабет декомпенсированный, то есть уже есть проблемы с глазами, почками, периферическим кровообращением, нестабильные сахара. В таком случае нагрузка в виде беременности может привести к непоправимым последствиям.

— Каковы особенности ведения беременной женщины, если у нее сахарный диабет?

— Женщин с гестационным сахарным диабетом и инсулинозависимым сахарным диабетом I типа, которые попадают к нам, наблюдают несколько по-другому, можно сказать, более тщательно.

Они сдают больше анализов, потому что у них во время беременности может быть больше осложнений. Таких беременных чаще госпитализируют, в том числе и планово. Уже на малом сроке беременности их направляют в больницу, чтобы обследовать и выявить возможные факторы риска, чтобы научить адекватно воспринимать беременность, придерживаться диеты и контролировать уровень сахара в крови.





Если есть показания, то ближе к сроку беременности в 12 недель женщина снова попадает в стационар и ее снова обследуют. Затем ее кладут в больницу на сроке до 22 недель, а потом и на сроке 24−26 недель беременности, потому что в это время в организме меняется регуляция углеводного обмена. Если диабет тяжелый, то беременные могут быть госпитализированы еще и ближе к 36 неделям беременности. И их опять будут обследовать.

— Женщина почти всю беременность лежит у вас…

— Нет, ну что вы. Это относится к тяжелым формам сахарного диабета, просто мне хочется показать, как много внимания уделяется этим женщинам. Может быть, именно поэтому у нас неплохие результаты в ведении беременных с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Беременная с сахарным диабетом рожает сама или с помощью кесарева сечения?

— Это решает консилиум, оценивая все факторы риска: состояние ребенка, его вес и расположение, наличие у мамы осложнений, связанных с экстрагенитальной патологией.

Мы собираемся консилиумом, который практически всегда состоит из врачей разных специальностей: акушеров-гинекологов, кардиологов, эндокринологов, часто приглашаем детских неонатологов и анестезиологов. План родов составляется исходя из минимальных рисков для женщины и ребенка. Если мы видим, что в конкретной ситуации женщина может родить сама, предлагаем естественные роды. Всегда лучше, когда женщина рожает сама и все протекает естественно.





— Но сам по себе сахарный диабет является одним из показаний для кесарева сечения?

— Только тяжелая форма сахарного диабета.

— А высокое давление?

— Сама по себе артериальная гипертензия не является показанием для кесарева сечения. Но зачастую при наличии артериальной гипертензии у будущей мамы есть еще и какие-либо осложнения беременности, как минимум плацентарная недостаточность. При этом состоянии страдает плод.

Артериальная гипертензия может вызывать преэклампсию, когда повышается давление и в моче появляется белок. В такой ситуации мы тоже делаем кесарево сечение. Однако чаще всего нам удается контролировать состояние женщины с помощью лекарств, психотерапии — и в этом случае показаний для кесарева сечения нет.

— Получается, если у женщины сахарный диабет или артериальная гипертензия, ей важно планировать беременность.

— Безусловно, наличие хронических заболеваний у женщины — это повод перед беременностью обратиться к специалистам, оценить состояние здоровья и провести снижающие риски мероприятия. Кстати, такие мероприятия, как «Марафон женского здоровья - 2019» , позволяют многим парам, планирующим беременность, несколько иначе взглянуть на свое здоровье и образ жизни.

«Рисков при кесаревом сечении намного больше, чем при естественных родах»

— Почему-то у нас женщины очень свободно относятся к возможности сделать кесарево сечение. Но это операция, у которой есть свои риски как для мамы, так и для ребенка. Причем как во время самой операции, так и после нее, например, гнойно-воспалительные заболевания, спаечная болезнь, бесплодие. А ведь пара может планировать иметь несколько детей… Эти моменты тоже нужно учитывать.

— Так что является абсолютным показанием к кесареву сечению?

— Мы разделяем показания к выполнению кесарева сечения на абсолютные и относительные. Допустим, если у мамы настолько узкий таз, что ребеночек не сможет пройти через родовые пути, если есть опухоли или костные изменения, препятствующие рождению ребенка, если ребенок лежит поперечно, — это абсолютные показания к кесареву сечению. Также таким показанием является предлежание плаценты, когда она перекрывает выход из матки и раскрытие шейки матки может спровоцировать кровотечение.





Есть относительные показания к кесареву сечению. Это значит, что при определенных условиях женщина может родить сама. Например, если у нее раньше было кесарево сечение, но мы ее обследовали и видим, что она может родить. Но вы должны понимать, что в этом случае, как и в других, мы не выступаем за роды любой ценой через естественные родовые пути. Если у женщины рубец на матке и мы видим, что в родах есть отклонения от нормального течения, то предлагаем кесарево сечение.

— То есть установки, что преимущественно должны быть естественные роды, у нас нет?

— Приказа, чтобы все рожали через естественные родовые пути любой ценой, нет. И нет того, что мы любой ценой должны уменьшить количество кесаревых сечений. Мы всегда пытаемся минимизировать риски для мамы и ребенка.

— Какой процент женщин в вашем роддоме рожают сами?

— За счет того, что у нас в роддоме находится городской центр экстрагенитальной патологии, количество кесаревых сечений у нас больше, чем в других роддомах: может доходить и до 30%. Но у нас рожают, на самом деле, достаточно тяжелые в плане состояния здоровья пациентки.

— Сейчас после кесарева сечения маму с ребенком выписывают через пять дней. Мало кто думает о негативных последствиях этой операции, скорее — о том, что они могут быть во время естественных родов.

— Есть страны, где кесарево сечение делают по желанию женщины. Беларусь не относится к этим странам. У нас протоколами определены показания для этой операции, мы стараемся соотносить все возможные риски. И рисков при кесаревом сечении намного больше, чем при естественных родах. Это риски и во время операции, и после родов, чаще возникают кровотечения, воспалительные процессы.

— Крупный ребенок считается показанием для кесарева сечения?

— Крупный плод — относительное показание для кесарева сечения. Бывает так, что плод крупный, но у женщины емкий, то есть вместительный таз. Такие женщины, несмотря на крупный плод, рожают сами, причем даже без родового травматизма. Но если приходит худенькая женщина с узким тазом, то она чаще всего не может сама родить крупного ребенка.





— Сейчас пациентки стали более капризные, чем 20 лет назад?

— Раньше не было возможности найти любую информацию в интернете. Интернет — в данном конкретном случае это и благо, и зло. Почему зло? Во-первых, пациентки не всегда понимают, насколько информация о болезни или осложнении беременности, которую они нашли, соотносится с их конкретным случаем, но очень часто переносят ее на себя.

Во-вторых, пациентки ориентируются на отзывы других: «Раз я прочла, что там плохо, значит, там плохо». Однако ни одна женщина не напишет, что во время родов не выполняла и отказывалась от рекомендаций медиков. А если случается какое-то ЧП, то обязательно виноваты врачи. Начитавшись негатива, многие приходят на роды не с позитивным настроем, а с багажом недоверия и сомнений.

— И как вы с ними работаете?

— У нас все больше и больше времени уходит на то, чтобы переломить какие-то негативные ожидания. Мы объясняем, рассказываем, переубеждаем, но иногда это сделать очень тяжело.