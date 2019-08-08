Белорусских паломников выслали в Краснодар. Количество отказов во въезде в Израиль опять выросло

Источник материала: Tut.by

В 2018 году около 550 граждан Беларуси не получили разрешения на въезд в Израиль в аэропорту Бен-Гурион, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В нынешнем году количество отказов «существенно возросло и составило уже 390 человек только за I полугодие». Об этом посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов рассказал « Аргументам и фактам в Беларуси», сообщает сайт МИДа.



Фото: Максим Цыбульский

По словам посла, поначалу, после того, как страны заключили безвиз, особых проблем при пересечении израильской границы у граждан Беларуси не возникало.

— Сегодня, к сожалению, мы имеем дело с негативной тенденцией, которая с некоторых пор стала развиваться в арифметической прогрессии. В 2018 году количество соотечественников, которые не получили разрешения на въезд в Израиль в аэропорту Бен-Гурион, достигло округленно 550 человек, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. А в нынешнем году оно вновь существенно возросло и составило уже 390 человек только за I полугодие, — рассказал Владимир Скворцов.

Самый распространенный повод для отказа во въезде в Израиль, говорит посол, — подозрение в том, что многие иностранцы, указывая в качестве цели посещения туризм, на самом деле, по оценкам чиновников, едут в страну в поисках работы. Еще одна причина депортаций — резкий рост количества подаваемых иностранцами прошений о получении статуса беженца.

— В то же время, по оценкам некоторых израильских депутатов, знакомых с проблемой, среди сравнительно небольшого числа таких запросов из Беларуси практически не бывает реальных, обоснованных, — утверждает дипломат.

Посол привел в пример несколько громких случаев, когда белорусам отказали во въезде в Израиль.

— 39-летнего пациента с кожным заболеванием вместе с его 70-летним отцом, оплативших заранее отдых на Мертвом море, «развернули» в аэропорту под предлогом наличия у одного из них якобы слишком большой суммы в 1000 долларов, что было расценено как «свидетельство намерения нелегально остаться в Израиле». Парадокс ситуации в том, что в других случаях именно отсутствие достаточной по меркам Израиля суммы наличных служило поводом для высылки людей, — рассказал Владимир Скворцов. — На днях 11-летнюю девочку, направлявшуюся в Израиль в гости к родной тете и ранее неоднократно посещавшую ее, тоже депортировали лишь на основании подозрений в попытке нелегально остаться в стране.

Еще один свежий пример. В июле группе паломников, в составе которой были врачи, педагоги, предприниматели, направлявшиеся в Израиль в тур по Святой земле, при прохождении паспортного контроля отказали во въезде без внятного объяснения причин. По предположениям членов группы, их заподозрили в намерении трудоустройства в Израиле. При этом никаких аргументов в обоснование своих подозрений должностными лицами иммиграционных служб приведено не было. Паломников продержали в аэропорту сутки и выслали из Израиля, но не домой, а в Краснодар.

Посол говорит, что некоторые граждане Беларуси призывают пересмотреть порядок безвизового въезда с Израилем,

— В то же время, несмотря на всю обеспокоенность и определенное разочарование сложившейся ситуацией, я считал и продолжаю считать, что отмена визового режима между Беларусью и Израилем сыграла в целом конструктивную роль в укреплении двусторонних отношений, выводе их на качественно новый уровень. И сегодня, видимо, правильнее было бы ставить вопрос не о возврате к визовому режиму, а о необходимости совершенствования практики применения соглашения и продолжении активного критического диалога с партнерами по данной теме.