Как выглядит будущая станция метро «Ковальская слобода», готовность которой выше всех

Источник материала: Tut.by

Первые четыре станции третьей линии метро собираются сдать в первой половине 2020 года. Ближе всех к полной готовности станция «Ковальская Слобода» — здесь отделочные работы уже заканчивают. Посмотрели, как она выглядит.



«Ковальская слобода» находится в районе улицы Жуковского. Снаружи входные группы практически готовы — остался монтаж систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации



На улице у входа с одной стороны еще открыт котлован — метростроители ждут, когда «Алеся» закончит проходку правого тоннеля. После выхода щита понадобится пару месяцев, чтобы привести территорию в надлежащий вид



Внутри на входе еще нужно поставить ограждения, лифт. Есть временные сооружения, которые перекрывают вход в переход — их закрыли от диггеров







В переходе практически все готово: в центре повесят реечные потолки, установят систему видеонаблюдения и пожарной связи. Местами уже смонтированы светильники. Практически готовы помещения для аренды, где будут аптека, точка по продаже цветов, «Белсоюзпечать». На станции будет также работать общественный туалет, отделочные работы тут уже завершены, осталось установить сантехнику, сделать потолки и освещение



Двери в вестибюль тоже установлены, на полу — покрытие, которое защищает гранит от повреждений и царапин. На станции уже стоит кабина для поста охраны и готово помещение для касс



Вид с вестибюля. По центру платформы с двух сторон к лифту ведет эстакада, так люди с ограниченными возможностями смогут спуститься на платформу. Но здесь еще нужно установить стеклянные ограждения







На краях платформы гранитную плитку еще не положили, так как строителям нужно знать, куда установить несущие стойки для автоматических дверей, а это зависит от точного места, где будет останавливаться первый вагон. Железные конструкции сверху нужны для информационного табло



Внутри сводчатая станция будет иметь темный оттенок, первый слой краски на свод уже нанесли. Замечаем, что нет привычных колонн и открывается перспектива на всю платформу. Рабочие про нее говорят: «Дворец в каком-то смысле»



За станцией нужно постоянно следить: задача генподрядчика поддержать внутри оптимальную для ее работы температуру — от +8 до +12 градусов



На станции работает несколько управлений, в том числе электромонтажники и отделочники. На данный момент ведутся работы по внутренней отделке блоков служебных помещений. Они занимают два этажа — среди них санузлы и рабочие комнаты вроде столярной мастерской



Внутри тоннеля. Так как это последняя из четырех станций новой ветки метро, то отсюда поезд либо едет отстаиваться, либо- в центр на технический осмотр. После этого состав переезжает в правый тоннель и отправляется на «Юбилейную»











Система вентиляции в метро



Электрическое сердце «Ковальской слободы» — СТП — станционная тяговая подстанция. Здесь еще монтируют электрооборудование



Кабельный коллектор — здесь идет разводка электрокабелей по станциям с выходом на платформы



Для завершения работ на станции понадобится еще несколько месяцев