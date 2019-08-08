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В Бобруйске мужчину подозревают в том, что он обманом получил более 70 тысяч рублей
09.08.2019 18:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске расследуют уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, которого подозревают в мошенничестве. По предварительной информации, он обманул не менее 15 граждан на общую сумму более 70 тысяч рублей, сообщила TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
— Все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого устанавливаются, — отметила Юлия Гончарова.
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Пострадали не менее 15 граждан.
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