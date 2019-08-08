В Бобруйске мужчину подозревают в том, что он обманом получил более 70 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске расследуют уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, которого подозревают в мошенничестве. По предварительной информации, он обманул не менее 15 граждан на общую сумму более 70 тысяч рублей, сообщила TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

— Все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого устанавливаются, — отметила Юлия Гончарова.

По данным телеграм-канала NEXTA , задержанный — бывший сотрудник милиции. В МВД и CК сообщили, что на данный момент такой человек в Департаменте охраны не работает.