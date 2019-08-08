«Прямая телефонная линия» состоится с 12.00 до 13.00 по телефону 73-43-18.
Запись на прием будет осуществляться 15 августа по телефону 73-43-18 с 10.00 до 12.00.
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Личный прием граждан
09.08.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
«Прямая телефонная линия» состоится с 12.00 до 13.00 по телефону 73-43-18.
Запись на прием будет осуществляться 15 августа по телефону 73-43-18 с 10.00 до 12.00.
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20 августа по адресу: г. Борисов, ул. Чапаева, 6, каб. 202, с 10.00 до 12.00 состоится личный прием граждан членом Совета Республики Александром Анатольевичем МАРЧЕНКО и...
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