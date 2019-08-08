ГК «Детский мир» открыла детские игровые комнаты в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации

Источник материала: Единство

3 игровых комнаты распахнули свои двери в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации по адресу: Минский р-н, д. Острошицкий Городок, пер. Трудовой, 1А.

По завершении официальной части мероприятия, гостей ждал сюрприз от ребят, проходивших лечение в клинике. Маленькие пациенты подготовили праздничный концерт и нарисовали красочные плакаты.

«Открытие игровых комнат – это настоящий праздник для маленьких пациентов. Зачастую в лечебных учреждениях дети проводят несколько недель, а в отдельных случаях и месяцев. В наших игровых ребята смогут отвлечься от лечения, поиграть с другими детьми, получить новые знания с помощью развивающих пособий», - рассказала Надежда Киселева, начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир».

«Безусловно, немаловажную роль в процессе выздоровления детей играет окружающая их обстановка. Игры снижают эмоциональный стресс и помогают им справиться с негативными психологическими последствиями, связанными с болезненными медицинскими процедурами. Благодаря игровым комнатам ребятам будет намного комфортнее находиться в больнице во время длительного лечения или восстановления после болезни. Теперь они смогут «перевести» дух», пообщаться со своими сверстниками и поиграть с любимыми игрушками», - Родионова Г.Н., главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации.

В игровых комнатах юных пациентов ждут новая красивая мебель, куклы, коляски, конструкторы, машинки, развивающие игры, наборы для ролевых игр и многое другое. Ребят постарше заинтересуют спортивные игры: настольный футбол, надувной батут, фитбол. Здесь представлены различные пособия по развитию речи, памяти, мышления и внимания, словарного запаса по различным лексическим темам, музыкальными инструментами. Каждый ребенок найдет себе занятие по душе!