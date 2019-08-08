В Беларуси задержали обвиняемого во взятках беглого российского чиновника. Он шел просить убежище в Украине

Источник материала: Tut.by

При попытке пересечь белорусскую границу был задержан бывший начальник департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игорь Разунин. Как сообщает Znak.com со ссылкой на жену чиновника, сейчас Разунин находится в СИЗО в Гомеле.



Фото: Яромир Романов, Znak.com

В России Игорь Разунин обвиняется в получении взяток, он пропал из Екатеринбурга 3 декабря прошлого года накануне очередного заседания суда по своему уголовному делу.

Как рассказала Znak.com Яна Разунина, ее мужа задержали 8 июня при попытке перейти белорусско-украинскую границу.

«Ему дали возможность совершить звонок, чтобы сказать. От него это и узнала, что он хотел пересечь границу с Украиной, чтобы запросить там политическое убежище, но, к сожалению, ему не удалось этого сделать», — рассказала Яна Разунина.

Женщина сообщила также, что ее мужа задержали на основании того, что он был объявлен в розыск, а также приговорен к заочному аресту в России. Сейчас Разунин находится находится в СИЗО в Гомеле, пакет документов об экстрадиции экс-чиновника Россия Беларуси пока не направляла, добавила она.

Сам Игорь Разунин подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Республике Беларусь, но, как признается его жена, получить его — «шансов мало».

По словам Яны Разуниной, дело против ее мужа сфабриковано, он был вынужден бежать, так как не верит в объективность российского суда.

Напомним, в конце марта при попытке пересечь белорусско-польскую границу по поддельному паспорту был задержан российский банкир Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд российских рублей. В Беларуси против него также было возбуждено уголовное дело за использование поддельного документа.