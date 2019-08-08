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В Беларуси задержали обвиняемого во взятках беглого российского чиновника. Он шел просить убежище в Украине
09.08.2019 21:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
При попытке пересечь белорусскую границу был задержан бывший начальник департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игорь Разунин. Как
В России Игорь Разунин обвиняется в получении взяток, он пропал из Екатеринбурга 3 декабря прошлого года накануне очередного заседания суда по своему уголовному делу.
Как рассказала Znak.com Яна Разунина, ее мужа задержали 8 июня при попытке перейти белорусско-украинскую границу.
«Ему дали возможность совершить звонок, чтобы сказать. От него это и узнала, что он хотел пересечь границу с Украиной, чтобы запросить там политическое убежище, но, к сожалению, ему не удалось этого сделать», — рассказала Яна Разунина.
Женщина сообщила также, что ее мужа задержали на основании того, что он был объявлен в розыск, а также приговорен к заочному аресту в России. Сейчас Разунин находится находится в СИЗО в Гомеле, пакет документов об экстрадиции экс-чиновника Россия Беларуси пока не направляла, добавила она.
Сам Игорь Разунин подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Республике Беларусь, но, как признается его жена, получить его — «шансов мало».
По словам Яны Разуниной, дело против ее мужа сфабриковано, он был вынужден бежать, так как не верит в объективность российского суда.
Напомним, в конце марта при попытке пересечь белорусско-польскую границу по поддельному паспорту
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В Беларуси задержали обвиняемого во взятках беглого российского чиновника. Он шел просить убежище в Украине
Сам Игорь Разунин подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Республике Беларусь, но, как признается его жена, получить его - «шансов мало».
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