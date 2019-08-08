ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси задержали обвиняемого во взятках беглого российского чиновника. Он шел просить убежище в Украине

09.08.2019 21:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

При попытке пересечь белорусскую границу был задержан бывший начальник департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игорь Разунин. Как сообщает Znak.com со ссылкой на жену чиновника, сейчас Разунин находится в СИЗО в Гомеле.


Фото: Яромир Романов, Znak.com

В России Игорь Разунин обвиняется в получении взяток, он пропал из Екатеринбурга 3 декабря прошлого года накануне очередного заседания суда по своему уголовному делу.

Как рассказала Znak.com Яна Разунина, ее мужа задержали 8 июня при попытке перейти белорусско-украинскую границу.

«Ему дали возможность совершить звонок, чтобы сказать. От него это и узнала, что он хотел пересечь границу с Украиной, чтобы запросить там политическое убежище, но, к сожалению, ему не удалось этого сделать», — рассказала Яна Разунина.

Женщина сообщила также, что ее мужа задержали на основании того, что он был объявлен в розыск, а также приговорен к заочному аресту в России. Сейчас Разунин находится находится в СИЗО в Гомеле, пакет документов об экстрадиции экс-чиновника Россия Беларуси пока не направляла, добавила она.

Сам Игорь Разунин подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Республике Беларусь, но, как признается его жена, получить его — «шансов мало».

По словам Яны Разуниной, дело против ее мужа сфабриковано, он был вынужден бежать, так как не верит в объективность российского суда.

Напомним, в конце марта при попытке пересечь белорусско-польскую границу по поддельному паспорту был задержан российский банкир Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд российских рублей. В Беларуси против него также было возбуждено уголовное дело за использование поддельного документа.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сам Игорь Разунин подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Республике Беларусь, но, как признается его жена, получить его - «шансов мало».
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бобруйске мужчину подозревают в том, что он обманом получил более 70 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика