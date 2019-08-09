Завидный жених-паралимпиец больше не свободен. Пловец Игорь Бокий сыграл свадьбу в родном Бобруйске

Источник материала: Tut.by

Полтора года назад белорусский паралимпиец Игорь Бокий, на счету которого 10 мировых рекордов в плавании на 50-метовой дистанции, познакомился в интернете с Мариной Назарчук. А сегодня, 9 августа, пара узаконила свои отношения в Бобруйске, откуда родом жених и невеста.

Выездная церемония бракосочетания была достаточно скромной и прошла в гостинично-развлекательном комплексе «Тимьян». Среди 70 гостей — только близкие и друзья новобрачных и их семей. Поздравить молодых пришла и первый тренер Игоря по плаванию Наталья Позднякова. Женщина радости за воспитанника не скрывала:

— Прекрасная пара. Я почти год наблюдала, как развиваются их отношения, и думаю, что Марина — именно та девушка, которая нужна Игорю.





Невесте 24 года, она — выпускница БГУ, но еще в студенчестве увлеклась наращиванием ногтей. Сейчас хобби превратилось в профессию.

О предыдущей девушке спортсмена, которую пловец несколько лет назад представил журналистам как свою невесту, гости говорят сдержанно — не сложилось. Известно лишь, что вскоре после расставания с Игорем Боким бобруйчанка Ольга Никифоренок вышла замуж.





















Перед тем как обменяться кольцами, новобрачные по традиции встали на рушник. Причем Игорь сделал это быстрее Марины: если верить преданию, именно он будет главой семьи. Ведущий свадьбы, специально приехавший на церемонию из Минска, подбадривал новобрачных, которым затем предстояло обменяться кольцами и скрепить союз первым супружеским поцелуем.

Шутки в адрес гостей и молодоженов сменялись утешительной репликой тамады: мол, день довольно тяжелый, солнце припекает и нужно всего лишь потерпеть до 23.00, после чего можно и отдохнуть.

— Будем гулять до победы, — парировал Игорь, чем вызвал очередной взрыв смеха среди гостей.

























Впрочем, свадьба — лишь короткая передышка для спортсмена, впереди у которого участие в чемпионате мира по плаванию в Лондоне. До соревнований, которые стартуют 9 сентября, остался ровно месяц. Поэтому новобрачным пришлось отказаться от свадебного путешествия. Говорят, что потом наверстают упущенное. Жить супруги планируют в Минске, где у Игоря есть квартира.