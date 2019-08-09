В центре внимания – промышленный комплекс

Источник материала: Чырвоны прамень

В ходе состоявшегося недавно заседания районного исполнительного комитета была детально проанализирована работа промышленного комплекса Чашниччины в первом полугодии 2019-го. Как известно, основополагающая роль в развитии экономики принадлежит именно реальному сектору. А здесь, заметил, открывая заседание, председатель райисполкома Л. В. Плешко, наметились определённые тревожные тенденции. Ситуация на отдельных предприятиях складывается непростая. И это негативно сказывается в том числе и на выполнении бюджета. Настала пора серьёзно обсудить наболевшие вопросы.





Основным докладчиком выступил заместитель председателя райисполкома А. Е. Сурин. Александр Евгеньевич сделал подробную раскладку по большинству предприятий, остановился на причинах, по которым не удаётся выйти на прогнозные параметры. Так, за январь-июнь 2019 года выпущено промышленной продукции в фактических отпускных ценах на 36,532 млн. рублей (102,3 % роста). В то же время индекс физического объёма по району при задании 104% составил лишь 96,9 %. Причиной невыполнения задания по ИФО в первую очередь является снижение объема производства товарной продукции на бумажной фабрике. Связано это с неблагоприятной конъюнктурой на внешних рынках.

Совсем не радуют показатели ОАО «Завод Этон». Темпы роста производства крайне неудовлетворительные. Причин несколько. Прежде всего это недостаток заказов на внутреннем и внешнем рынках. Объемы продаж необоснованно снижены, служба маркетинга недостаточно работает над продвижением продукции предприятия.

Запасы готовой продукции по району на 1 августа 2019 года сложились на уровне 1,495 млн. рублей. Удельный вес запасов готовой продукции (в процентах к среднемесячному объему промышленного производства) составил 40,7%. Наибольшие запасы в процентах к среднемесячному объему на ОАО «Завод Этон»» (65,2%), ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» (63,2%), ООО «Портман» (57,2%).

Двигателем экономического развития являются инвестиции, которые создают производственные мощности и обеспечивает рост экономики. Это не только деньги, но и новейший опыт и технологии.

За первое полугодие 2019 года инвестиции в основной капитал по промышленным предприятиям составили 339 тыс. рублей. Достаточно ли этого? Разумеется, нет. Существуют большие резервы.

Это же касается и экспорта, который за январь-июнь 2019 года (по предварительным данным) составил 3275 тыс. долларов США, с учетом бумажной фабрики – 6726,7 тыс. долларов. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – 74,9% (с учетом бумагоделов – 93,7%). Основной экспортный потенциал района определяют ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль», ООО «Портман, ООО «Электросталь и другие предприятия. Увы, но снижение объемов поставок произошло у всех основных экспортеров, кроме Электростали (рост 101,8%).

Негативные тенденции в экономике нужно преодолевать. Только лишь кивать на трудности извне негоже. В ходе заседания райисполкома были заслушаны руководители ряда предприятий. Директора поделились своими соображениями, их услышали. Вместе с тем глава района Л. В. Плешко потребовал более качественно вести работу. Роль экономических, маркетинговых служб должна стать ключевой. Если отправляются делегации в зарубежные поездки, необходимо возвращаться с подписанными контрактами. Просто туристами ездить не нужно. Продукцию следует рекламировать, продвигать всеми возможными способами. Таковы требования рынка. Никто нишу просто так не уступит.

В настоящее время ведется активная работа по наращиванию объемов реализации в такие страны, как Германия, Польша, Чехия, Китай (Индустриальный парк «Великий камень»). При ограниченном спросе на керамзит в Литве и Латвии увеличиваются отгрузки керамзитобетонных блоков. Идет расширение портфеля заказов на белорусском рынке, тем самым снижаются затраты на перевозку в дальнее зарубежье, что значительно уменьшает себестоимость реализованной продукции. Механизмов существует много. Нужно уметь ими пользоваться.

После обсуждения работы промышленного комплекса участники заседания райисполкома уделили внимание организационным вопросам. По каждому, как водится, приняты конкретные решения.

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За январь-июнь 2019 года промышленным комплексом обеспечена прибыльная работа. Прибыль от реализации составила 3,722 млн. руб. или 76,3% к аналогичному периоду прошлого года. С чистой прибылью первое полугодие 2019 года закрыли все промышленные предприятия (сумма чистой прибыли 2,539 млн. рублей, темп роста 110,8%), кроме ОАО «Завод Этон» (убыток 294 тыс. руб.).

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.