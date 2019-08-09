Уважаемые жители Новолукомля!

Источник материала: Чырвоны прамень





В этом году Новолукомль отмечает свой 55-й день рождения. День города традиционно является одним из самых любимых праздников. Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, учились, живем и работаем, навсегда остается в нашем сердце.

Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался замечательный город. Праздник тех, кто сегодня приумножает славу чашникской земли. И, конечно, праздник молодого поколения, которому в будущем нести ответственность за судьбу своей малой родины.

От всего сердца желаем жителям города Новолукомля счастья и благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов! Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь!

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,

А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.