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Уважаемые жители Новолукомля!

10.08.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Уважаемые жители Новолукомля!

В этом году Новолукомль отмечает свой 55-й день рождения. День города традиционно является одним из самых любимых праздников. Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, учились, живем и работаем, навсегда остается в нашем сердце.
Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался замечательный город. Праздник тех, кто сегодня приумножает славу чашникской земли. И, конечно, праздник молодого поколения, которому в будущем нести ответственность за судьбу своей малой родины.
От всего сердца желаем жителям города Новолукомля счастья и благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов! Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь!

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,
А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.

 
 
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В этом году Новолукомль отмечает свой 55-й день рождения. День города традиционно является одним из самых любимых праздников. Ведь место,
 
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