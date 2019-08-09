На выходных на Могилевской будут асфальтировать улицу. Как пойдет общественный транспорт

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На выходных будут асфальтировать улицу на участке от Толстого до Володько. Поэтому 10 и 11 августа изменится работа общественного транспорта. Подробности сообщает «Столичный транспорт и связь».

— 10 и 11 августа отменяется работа троллейбусов № 19, 27, 51, 43, 59. На это время временно пустят автобусы № 19Т, 27 Т, 51 Т, 43 Т, 59 Т с расписаниями и трассами троллейбусов № 19, 27, 51, 43, 59.

— 10 августа автобусы № 24, 65 и маршрутки 1024-ТК, 1146-ТК, 1346-ТК поедут от разворотного кольца на Воронянского по улицам Воронянского, Жуковского, Могилевской, Московской, Толстого, Мясникова и далее по маршрутам с выполнением всех остановок. 11 августа эти же автобусы и маршрутки поедут от улицы Воронянского через улицу Чкалова, Московскую, Мясникова и далее по маршрутам с выполнением всех остановок.

— 10 августа автобус № 43 от улицы Аранской до ДС Дружная поедет по улицам Маяковского, Свердлова, Бобруйской, площади Мясникова, улице Московской, Толстого. Такой маршрут с выполнением всех остановок будет у автобуса в обоих направлениях. 11 августа этот же автобус от ДС Дружная едет через улицу Толстого, Бобруйская, Свердлова, Маяковского и далее по маршрутам. Остановок на изменяемом участке не будет. В направлении до ДС Дружная автобус идет без изменений.

— 10 августа автобус № 85С от улицы Маяковского до ДС Дружная поедет по Свердлова, Бобруйской, площади Мясникова, улице Московской, Толстого. Маршрут сохранится в обоих направлениях с остановками «Аранская» по улице Маяковского и «Ленинградская». 11 августа этот же автобус от ДС Дружная едет через улицы Толстого, Бобруйская, Свердлова, Маяковского и далее по маршруту. Остановок на изменяемом участке не будет.

— 10 августа автобус № 52 от улицы Маяковского поедет по Свердлова, Бобруйской, площади Мясникова, улице Московской, Суражской в обоих направлениях с выполнением всех остановок. 11 августа в направлении Червенского рынка автобус поедет по Московской, Толстого, площади Мясникова, улице Бобруйской, Свердлова, Маяковского с выполнением всех остановок, в обратном направлении — без изменений.

— 10 августа и 11 августа автобусы и маршрутки № 429, 492-ТК, 493-ТК, 1308-ТК от ДС Дружная едут по Толстого, Московской, Чкалова с остановкой «Академия управления» по улице Московская.

Посадка пассажиров в пригородные автобусы и маршрутки № 429, 492-ТК, 493-ТК, 1308-ТК с остановки «Красивая» временно переносится на улицу Московскую (остановка «Академия управления», площадка автобусных маршрутов).