|
«Вы принимаете решения, а нам с ними жить»: активисты борьбы с заводом АКБ направили открытое письмо в Совмин
10.08.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Активисты борьбы с заводом АКБ направили открытое письмо высокопоставленным чиновникам Беларуси — премьер-министру Сергею Румасу, председателю Совета Республики Национального собрания Михаилу Мясниковичу и министру промышленности Павлу Утюпину,
Речь в письме идет о нецелесообразности размещения свинцового производства в густонаселенном пригороде Бреста. Борцы с заводом аргументируют свою позицию и среди прочего пишут об абсурдности ситуации с санитарно-защитной зоной, указывают на то, что «не была проанализирована предыдущая деятельность Лемешевского В.М., бизнес которого связан со свинцовыми АКБ». Активисты обращают внимание и на то, что государственная экологическая экспертиза нового, не имеющего аналогов в РБ, промышленного объекта, была проведена всего за пять рабочих дней без каких-либо замечаний.
«Вы принимаете решения, а нам с ними жить, и мы не хотим, чтобы свинцовый Чернобыль стал нашим ближайшим будущим», — говорится в письме.
Активисты просят «пока еще не поздно» еще раз рассмотреть вопрос о целесообразности размещения свинцового производства в жилой зоне пригорода областного центра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вы принимаете решения, а нам с ними жить»: активисты борьбы с заводом АКБ направили открытое письмо в Совмин
Речь в письме идет о нецелесообразности размещения свинцового производства в густонаселенном пригороде Бреста.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)