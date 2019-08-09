ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Скоро как с клубникой будет, выбрасывать начнем». Лунинецкие ягодники жалуются на цены на голубику

10.08.2019 08:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пока столинские фермеры жалуются на низкую цену на помидоры, у лунинчан — свои слезы, пишет «Медиа-Полесье».


Для многих этот год в очередной раз доказал, что перспектив у клубничного дела нет: ягоды насадили столько, что только под ноги и выбрасывать. Смысл выращивать 2−3 сотки, если у фермеров по 15−20 гектаров? Так, как раньше, когда эти пару соток были хорошим финансовым подспорьем, уже однозначно не будет. Скупщик приедет на место и сразу же возьмет нужный объем и качество. Пускай и чуть дороже. Многие «мелкие» клубничники признаются, что конкурировать с фермерами для них бессмысленно.

«Никто не берет». Фермеры снова жалуются, что не могут продать выращенное. На этот раз помидоры

Однако, не весьма рады клубничной выручке и сами фермеры. Как рассказал один из них, вложений в клубнику тоже идет немало. Это если не выращивать, как большинство сельчан, — старыми соседскими саженцами, без полива и химобработок.

— Если хочешь вырастить качественный продукт, вложить нужно много, — уточняет собеседник.

Но вот продать по выгодной цене не получится. Почему? Фермер убежден, что из-за тех, кто сдает на рынке по принципу «абы сдать», цена и падает:

— Ни один скупщик не захочет платить даже за очень хороший товар в разы дороже, если в том же Дворце можно купить по дешёвке сносную ягоду. Точно также и потребитель. Лишних денег ни у кого нет. Каждый ищет товар на свой кошелек. Вот и получается замкнутый круг, что простые клубничники сбивают цену фермерам.

Малина дороже голубики. Это нонсенс

Пролетев с клубникой, многие лунинчане решили сменить выращиваемую культуру. Кто-то массово начал сажать малину, кто-то ежевику, многие бросились в голубику.

И если с первыми двумя культурами не так затратно и хлопотно, то голубика требует очень много внимания и денег.

— Клубнику посадил, и она растет. А если и погибнет один куст, то это не заметно. А с голубикой сложнее, то покраснеет, то пятнами покроется, а то и вовсе ни с того ни с сего засохнет. Сами саженцы голубики дорогие: от 2 долларов за куст — это не мало. Плюс нужен постоянный полив, это тоже затраты. И без химобработки сложно обойтись, — поясняет собеседник, который также решил заняться голубикой. И в этом деле этот год его разочаровал не меньше, чем с клубникой.

— Наблюдал картину: привозит семья пять ведер голубики в Дворец. Скупщики кавказской национальности спрашивают, по чем те готовы отдать. И знаете, что они ответили? По пять рублей! Хотя другие спокойно в тот момент продавали по 8. Я был в шоке. Люди сами назвали такую цену. Ну да, это же не рубль, как с клубникой, а целых пять! Но и затрат же здесь в 5 раз больше. А скупщики, увидев, что за столько люди готовы отдать, выше пятерки ценник и не подняли. Самое интересное, что сдавали им многие. Мне, например, непонятно, зачем вкладывать в это дело столько труда и средств, чтобы потом свой товар отдавать за копейки. Если вы сажали голубику, значит, наверняка должны были подумать и о рынках сбыта. Но вот выращивать, чтобы сдать на первом повороте, я этого не понимаю. Тем более, что это не клубника, она не потечёт до вечера, она может храниться несколько дней. А так получается, как с клубникой: насадить-то насадили, а не заработает никто. Скоро как с клубникой будет, под ноги выбрасывать начнем. Вы посмотрите, в Дрогичине малину по 6,50 продают. Малина дороже голубики — это нонсенс.

В день до 100 баксов на чернике

А вот черничный сезон, как уверяют сборщики, в этом году удался.

— Разрешили использовать гребенки, это сыграло на руку. За день без особого напряга вдвоём можно было насобирать по 5−6 больших ведер ягоды. А если постараться — и того больше, — рассказывает лунинчанка, которая последний месяц буквально провела в лесу. — Да, ягода с листьями, не чистая, такую принимали дешевле. Но ведь руками столько никогда не соберешь. А здесь, пускай цена и ниже на пару копеек, но из-за веса и выходит больше.

Женщина признается, что за день работы с мужем в лесу их заработок доходил до 100 долларов. Если повезет найти нетронутую ягодную полянку.

— Но меньше 130 рублей мы никогда не приносили, — откровенничает собеседница и обращает внимание, что на клубнике в этом году столько заработать в день для нее было просто нереально, — А тут никаких затрат, никаких вложений, хочешь денег — щипай, и все.

Глядя на хайп с голубикой в округе, она смеется:

— Они продавали по 5 голубику, а я чернику по 3,80, но сколько они труда вложили и денег… Три-четыре выборки было у них, и все, а я до сих пор в лес хожу… А на следующий год цены на эту голубику хорошо, если будут такие же, как на клубнику, а могут быть и ниже, куда ее девать, если столько людей насадило…

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Сами саженцы голубики дорогие: от 2 долларов за куст. Плюс нужен постоянный полив, это тоже затраты. И без химобработки сложно обойтись, - поясняет собеседник,...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Вы принимаете решения, а нам с ними жить»: активисты борьбы с заводом АКБ направили открытое письмо в Совмин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика