«Скоро как с клубникой будет, выбрасывать начнем». Лунинецкие ягодники жалуются на цены на голубику

Источник материала: Tut.by

Пока столинские фермеры жалуются на низкую цену на помидоры , у лунинчан — свои слезы, пишет «Медиа-Полесье».





Для многих этот год в очередной раз доказал, что перспектив у клубничного дела нет: ягоды насадили столько, что только под ноги и выбрасывать. Смысл выращивать 2−3 сотки, если у фермеров по 15−20 гектаров? Так, как раньше, когда эти пару соток были хорошим финансовым подспорьем, уже однозначно не будет. Скупщик приедет на место и сразу же возьмет нужный объем и качество. Пускай и чуть дороже. Многие «мелкие» клубничники признаются, что конкурировать с фермерами для них бессмысленно.

Однако, не весьма рады клубничной выручке и сами фермеры. Как рассказал один из них, вложений в клубнику тоже идет немало. Это если не выращивать, как большинство сельчан, — старыми соседскими саженцами, без полива и химобработок.

— Если хочешь вырастить качественный продукт, вложить нужно много, — уточняет собеседник.

Но вот продать по выгодной цене не получится. Почему? Фермер убежден, что из-за тех, кто сдает на рынке по принципу «абы сдать», цена и падает:

— Ни один скупщик не захочет платить даже за очень хороший товар в разы дороже, если в том же Дворце можно купить по дешёвке сносную ягоду. Точно также и потребитель. Лишних денег ни у кого нет. Каждый ищет товар на свой кошелек. Вот и получается замкнутый круг, что простые клубничники сбивают цену фермерам.

Малина дороже голубики. Это нонсенс

Пролетев с клубникой, многие лунинчане решили сменить выращиваемую культуру. Кто-то массово начал сажать малину, кто-то ежевику, многие бросились в голубику.

И если с первыми двумя культурами не так затратно и хлопотно, то голубика требует очень много внимания и денег.

— Клубнику посадил, и она растет. А если и погибнет один куст, то это не заметно. А с голубикой сложнее, то покраснеет, то пятнами покроется, а то и вовсе ни с того ни с сего засохнет. Сами саженцы голубики дорогие: от 2 долларов за куст — это не мало. Плюс нужен постоянный полив, это тоже затраты. И без химобработки сложно обойтись, — поясняет собеседник, который также решил заняться голубикой. И в этом деле этот год его разочаровал не меньше, чем с клубникой.

— Наблюдал картину: привозит семья пять ведер голубики в Дворец. Скупщики кавказской национальности спрашивают, по чем те готовы отдать. И знаете, что они ответили? По пять рублей! Хотя другие спокойно в тот момент продавали по 8. Я был в шоке. Люди сами назвали такую цену. Ну да, это же не рубль, как с клубникой, а целых пять! Но и затрат же здесь в 5 раз больше. А скупщики, увидев, что за столько люди готовы отдать, выше пятерки ценник и не подняли. Самое интересное, что сдавали им многие. Мне, например, непонятно, зачем вкладывать в это дело столько труда и средств, чтобы потом свой товар отдавать за копейки. Если вы сажали голубику, значит, наверняка должны были подумать и о рынках сбыта. Но вот выращивать, чтобы сдать на первом повороте, я этого не понимаю. Тем более, что это не клубника, она не потечёт до вечера, она может храниться несколько дней. А так получается, как с клубникой: насадить-то насадили, а не заработает никто. Скоро как с клубникой будет, под ноги выбрасывать начнем. Вы посмотрите, в Дрогичине малину по 6,50 продают. Малина дороже голубики — это нонсенс.

В день до 100 баксов на чернике

А вот черничный сезон, как уверяют сборщики, в этом году удался.

— Разрешили использовать гребенки, это сыграло на руку. За день без особого напряга вдвоём можно было насобирать по 5−6 больших ведер ягоды. А если постараться — и того больше, — рассказывает лунинчанка, которая последний месяц буквально провела в лесу. — Да, ягода с листьями, не чистая, такую принимали дешевле. Но ведь руками столько никогда не соберешь. А здесь, пускай цена и ниже на пару копеек, но из-за веса и выходит больше.

Женщина признается, что за день работы с мужем в лесу их заработок доходил до 100 долларов. Если повезет найти нетронутую ягодную полянку.

— Но меньше 130 рублей мы никогда не приносили, — откровенничает собеседница и обращает внимание, что на клубнике в этом году столько заработать в день для нее было просто нереально, — А тут никаких затрат, никаких вложений, хочешь денег — щипай, и все.

Глядя на хайп с голубикой в округе, она смеется:

— Они продавали по 5 голубику, а я чернику по 3,80, но сколько они труда вложили и денег… Три-четыре выборки было у них, и все, а я до сих пор в лес хожу… А на следующий год цены на эту голубику хорошо, если будут такие же, как на клубнику, а могут быть и ниже, куда ее девать, если столько людей насадило…