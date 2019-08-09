В Витебске откроется новый книжный магазин в принципиально новом формате

Источник материала: Tut.by

В конце октября в Витебске на улице Ленина, 1 откроется новый книжный магазин ОАО «Белкнига». Это будет десятый магазин этой сети в городе, сообщает портал vitebsk.biz.



Фото: yandex.by

Магазин будет существенно отличаться от остальных, сообщили в головном офисе ОАО «Белкнига»: минимальные очереди, просторные залы, удобная и красивая мебель. По магазину даже можно будет пройти с двухместной коляской.

Ассортимент книг также обещают большой. А то, что не найдется в магазине, можно будет заказать в интернет-магазине с доставкой в пункт выдачи или свое почтовое отделение.

Раньше по этому адресу также находились книжные магазины. Сначала — «Крыніца», затем — «Книжный мир» (закрылся этой весной).