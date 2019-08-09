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Жалоба на президента, прослушка, новая станция метро и белорусская Камасутра - все за вчера

10.08.2019 09:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Циклон Haver, который принес дожди, грозы и сильный порывистый ветер, нас покинул (а кому-то это все даже понравилось!) — и в выходные, обещают, потеплеет. А пока вы еще не убежали по делам и развлечениям, давайте быстро вспомним, чем страна и мир жили вчера — вдруг что-то пропустили?


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • В Беларуси стремительно растут цены на многие товары, заметили? Скоро государству придется регулировать — и вот что они могут для нас сделать.
  • Президенту показали возможности силовиков в части прослушки, видеоконтроля и прочих негласных методов работы. Если вас это успокоит, то все обещают делать «цивилизованно и достойно». Хорошо бы и остальные методы были такими же, а то вон подследственные по «делу ГУПРа» жалуются на «допросы в жестких условиях, оказание морального давления, с тем чтобы оговорили, запугивание наручниками и оружием, задержанием супругов и передачей детей органам опеки».
  • Вы знаете, сколько денег за год тратит Беларусь на последствия Чернобыльской аварии? Это огромная сумма!
  • В белорусских самолетах разрешили торговать товарами из магазинов duty free, в том числе алкоголем и сигаретами. Давайте расскажем, как, где, что и в каком количестве можно будет купить. А заодно можем объяснить, Минск">что не так в том, что лоукост Wizzair скоро полетит в Минск (а мы, глупые, радовались).
  • 20-летняя студентка подала в суд жалобу на… Александра Лукашенко: она хочет обжаловать указ президента о проведении парламентских выборов. Мы спросили ее, зачем. И должны вас предупредить: если вы соберетесь, например, выйти на улицу с одиночным пикетом, то сначала придется… заплатить — милиции, врачам и уборщикам. И немало! Разбирались, откуда взялась такая бредовая идея сумма.
  • Сейчас в Волковыске суд рассматривает уголовное дело по отгрузке 5 вагонов цемента без получения 100%-й предоплаты. Топ-менеджера обвиняют в том, что поставил продукцию в адрес неплатежеспособной компании и таким образом причинил ущерб подконтрольным государству «Красносельскстройматериалам». Но цемент реализовывался на фоне жестких требований высокопоставленных лиц по разгрузке складов. Да и была ли там какая-то коррупция?.. Подсудимый уверен, что следователь «абсолютно не вник» в специфику его работы, а мы, пожалуй, последим за этим процессом.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • В Гродно открылась международная выставка World Press Photo — и нам кажется, что вы обязательно должны это увидеть.
  • А у гродненского историка Натальи Слиж недавно вышла книга о сексуальных отношения в ВКЛ — эдакая «историческая Камасутра» или «практическое пособие по старобелорусскому сексу». Хотите почитать, как это было у наших предков? «Для секса что нужно? Свободное время, энергия и место. Если у шляхты все это было (и то — войны и переезды мешали), то мещане и крестьяне тяжело работали. Тело в таком режиме быстро теряло ресурс — и тут, конечно, не до интима».
  • Помните рассказы Михаила Зощенко? Нравоучительные, но без занудства, и смешные. Южный сочный юмор на мрачной петербургской почве. Со дня рождения писателя прошло 125 лет, — и мы решили вспомнить и рассказать вам, как Зощенко стал известным и чем вызвал ненависть Сталина.
  • Студия «Квартал-95» нашла комика, который на сцене будет играть президента Владимира Зеленского — смотрите, кто это будет.
  • Вы видели лучших воинов мира? Вот здесь у нас топ самых смертоносных подразделений спецназа. Тем, кто желает служить в «номер один», нужно проплыть за 10,5 минуты 460 метров и за практически такое же время 79 раз отжаться, 79 раз присесть, 11 раз подтянуться и пробежать два с половиной километра. Но это цветочки — а вот потом начнутся настоящие тренировки!


  • Но это только лучшим в мире спецназовцам ничего не страшно, а нас порой могут достать обычные комары. Особенно не везет тем, у кого их любимая группа крови.

О СПОРТЕ

  • Любители футбола, помните фирменный неберущийся удар бывшего защитника сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлоса? Повторил вот — и мы все так же, как и в 1997 году, в восторге.
  • Вчера в Бобруйске белорусский спорт потерял одного из завидных женихов: наш самый титулованный и богатый паралимпиец Игорь Бокий, на счету которого 10 мировых рекордов в плавании на 50-метровой дистанции, женился. Как это было, расскажем и покажем здесь.


  • Если вдруг вы собираетесь начать плавать на открытой воде, то вот у нас очень полезные советы 35-летнего минчанина: он за пять месяцев с нуля научился плавать и проплыл этим летом «По следам Монте-Кристо» (5 км) и через Босфор (6,5 км). Скоро расскажем, на что обратить внимание тем, кто хочет пробежать полумарафон.

Все новости пятницы, 9 августа

Кстати. Вы знакомы с самой милой коалой Австралии (и, соответственно, мира)? Восьмимесячная Таллоу желает вам всем хороших выходных (а вы хорошо подумайте, прежде чем кликнуть на ее фото — после просмотра мимиметр зашкаливает!).

Ваша редакция

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Доброе утро! Циклон Haver, который принес дожди, грозы и сильный порывистый ветер, нас покинул - и в выходные, обещают, потеплеет.
 
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