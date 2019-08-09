Жалоба на президента, прослушка, новая станция метро и белорусская Камасутра - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Циклон Haver , который принес дожди, грозы и сильный порывистый ветер, нас покинул (а кому-то это все даже понравилось !) — и в выходные, обещают, потеплеет . А пока вы еще не убежали по делам и развлечениям , давайте быстро вспомним, чем страна и мир жили вчера — вдруг что-то пропустили?





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Пообщались с известным минским акушером-гинекологом , к которому часто попадают беременные с различными патологиями: тут и высокое давление, и сахарный диабет, и другие проблемы. Говорили о таких сложных беременностях, а так же о том, как разумнее рожать: самой или через кесарево .

, к которому часто попадают беременные с различными патологиями: тут и высокое давление, и сахарный диабет, и другие проблемы. Говорили о таких сложных беременностях, а так же о том, . Вы читаете этот текст — а американец Джаред Голдман стартует в свой забег по маршруту Минск — Кожан-Городок , где родились его дед и прадед. Впереди у Джареда 230 км — и мы обязательно спросим его на финише, как это было. А пока давайте расскажем, сколько стоит такое приключение и в чем его смысл .

, где родились его дед и прадед. Впереди у Джареда 230 км — и мы обязательно спросим его на финише, как это было. А пока давайте расскажем, . Видели городской автобус МАЗ нового поколения — с кондиционером и зарядками USB? А новую станцию минского метро ? Мы посмотрели все за вас и давайте расскажем.





В Гродно открылась международная выставка World Press Photo — и нам кажется, что вы обязательно должны это увидеть .

— и нам кажется, что вы обязательно . А у гродненского историка Натальи Слиж недавно вышла книга о сексуальных отношения в ВКЛ — эдакая «историческая Камасутра» или «практическое пособие по старобелорусскому сексу» . Хотите почитать, как это было у наших предков ? «Для секса что нужно? Свободное время, энергия и место. Если у шляхты все это было (и то — войны и переезды мешали), то мещане и крестьяне тяжело работали. Тело в таком режиме быстро теряло ресурс — и тут, конечно, не до интима».

. ? «Для секса что нужно? Свободное время, энергия и место. Если у шляхты все это было (и то — войны и переезды мешали), то мещане и крестьяне тяжело работали. Тело в таком режиме быстро теряло ресурс — и тут, конечно, не до интима». Помните рассказы Михаила Зощенко ? Нравоучительные, но без занудства, и смешные. Южный сочный юмор на мрачной петербургской почве. Со дня рождения писателя прошло 125 лет, — и мы решили вспомнить и рассказать вам , как Зощенко стал известным и чем вызвал ненависть Сталина.

? Нравоучительные, но без занудства, и смешные. Южный сочный юмор на мрачной петербургской почве. Со дня рождения писателя прошло 125 лет, — и мы решили , как Зощенко стал известным и чем вызвал ненависть Сталина. Студия «Квартал-95» нашла комика, который на сцене будет играть президента Владимира Зеленского — смотрите, кто это будет .

нашла комика, который на сцене будет играть президента Владимира Зеленского — . Вы видели лучших воинов мира? Вот здесь у нас топ самых смертоносных подразделений спецназа . Тем, кто желает служить в «номер один», нужно проплыть за 10,5 минуты 460 метров и за практически такое же время 79 раз отжаться, 79 раз присесть, 11 раз подтянуться и пробежать два с половиной километра. Но это цветочки — а вот потом начнутся настоящие тренировки!





Но это только лучшим в мире спецназовцам ничего не страшно, а нас порой могут достать обычные комары. Особенно не везет тем, у кого их любимая группа крови .

О СПОРТЕ

Любители футбола, помните фирменный неберущийся удар бывшего защитника сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлоса? Повторил вот — и мы все так же, как и в 1997 году, в восторге.

бывшего защитника сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлоса? — и мы все так же, как и в 1997 году, в восторге. Вчера в Бобруйске белорусский спорт потерял одного из завидных женихов: наш самый титулованный и богатый паралимпиец Игорь Бокий, на счету которого 10 мировых рекордов в плавании на 50-метровой дистанции, женился. Как это было, расскажем и покажем здесь .





Если вдруг вы собираетесь начать плавать на открытой воде, то вот у нас очень полезные советы 35-летнего минчанина: он за пять месяцев с нуля научился плавать и проплыл этим летом «По следам Монте-Кристо» (5 км) и через Босфор (6,5 км). Скоро расскажем, на что обратить внимание тем, кто хочет пробежать полумарафон.

Все новости пятницы, 9 августа

Кстати. Вы знакомы с самой милой коалой Австралии (и, соответственно, мира)? Восьмимесячная Таллоу желает вам всем хороших выходных (а вы хорошо подумайте, прежде чем кликнуть на ее фото — после просмотра мимиметр зашкаливает!).

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY