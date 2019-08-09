Минчане, превратившие во время Xaver лужу в море: «Это протест против тех, кто ноет из-за непогоды»

Источник материала: Tut.by

Алеся и Сергей — те самые молодые люди, которые в четверг во время Минске: сильные дожди и затопленные дороги">Xaver превратили улицу Васнецова в Минске в море, плавали и веселились. «Хайповать» на своем поступке, говорят, не собирались. Для них это был своего рода протест против тех, кто ноет из-за плохой погоды.



Фото со страницы Алеси в Instagram

Алеся бармен и художник. В четверг она работала дома. После полудня в Минске начался дождь, который синоптики назвали оранжевой опасностью. И тут появилась идея.

— Точнее идея поплавать по улицам в дождь была давно, — с улыбкой рассказывает Алеся. — Год назад ночью во время дождя я подбила подружек, и мы поехали плескаться в лужах. Было очень круто и весело. В общем, хотелось повторить.

Повторить девушка предложила Сергею — другу, который работает в строительной сфере. Когда приятельница ему позвонила, молодой человек ехал по делам. Но предложение было настолько клевым, что парень решил изменить свой график и повернул машину в сторону Алесиного дома. План был такой: заехать за подругой — и искать большую воду.

— Обычно, когда обещают плохую погоду, люди начинают ныть. Мне это не нравится, — продолжает собеседница. — Своим мы поступком хотели показать, что даже в ливень можно веселиться и радоваться жизни.

Когда Сергей заехал за Алесей, она была в купальнике. А как иначе. Ведь собирались плавать!

— Мы взяли два надувных круга, самокат, скейт — и вперед, — перечисляет девушка. — «Глубокое» место нашли случайно. Я живу недалеко от Васнецова. Когда Сергей добирался ко мне, видел, что улица в луже. Объехал ее окольными путями, а потом мы туда вернулись. Кстати, говорили, что плавали мы ради хайпа — это неправда. Если бы мы хотели, чтобы нас увидели, поехали бы на Немигу.

Воды на Васнецова было выше колена, и сразу она была чистой. Молодые люди достали круги — и стали плавать. Затем гоняли по луже на скейте и самокате.

— Немного повеселились, а потом работали на этом участке регулировщиками, — говорит Алеся.

— В смысле?

— Когда мы приехали, МЧС вытягивало из воды какую-то машину, поэтому всех, кто проезжал мимо Васнецова, мы предупреждали: лучше в объезд. Водители нас благодарили.

Через полчаса ребята отправились домой сушиться. Того, что назавтра их снимки разойдутся по интернету и вызовут такой резонанс, не ожидали.

— Мы видели, что нас фотографировали. Мы предлагали прохожим присоединиться к нам, но почему-то никто не согласился, а зря, — говорит Алеся. — Меня удивило, что настолько незначительный поступок привлек столько внимания. Иногда делаешь действительно важные проекты, но их не замечают. А тут сразу такой резонанс.

— Как думаешь, почему?

— Может быть, люди разучились веселиться? А это плохо, ведь все мы в душе немного дети.