«Если из детского дома - пропащий». Каково это - вырасти в детдоме и строить жизнь совсем одному

Источник материала: Tut.by

Каждый из нас, вырастая, все равно хотя бы раз обращался за помощью к родителям или родственникам. Кому-то родители помогают деньгами, кому-то — в быте. Но что делать, если человек совсем один? Как выжить, как решать взрослые проблемы самостоятельно? Мы пригласили в студию людей, которые выросли в детском доме. Они рассказали о том, как во взрослой жизни учились готовить, распределять деньги, работать и жить, надеясь только на себя.

Выражаем благодарность за помощь в поиске героев организации « Нити Дружбы » — она помогает детям-сиротам старше 10 лет.