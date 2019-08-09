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«Если из детского дома - пропащий». Каково это - вырасти в детдоме и строить жизнь совсем одному
10.08.2019 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Каждый из нас, вырастая, все равно хотя бы раз обращался за помощью к родителям или родственникам. Кому-то родители помогают деньгами, кому-то — в быте. Но что делать, если человек совсем один? Как выжить, как решать взрослые проблемы самостоятельно? Мы пригласили в студию людей, которые выросли в детском доме. Они рассказали о том, как во взрослой жизни учились готовить, распределять деньги, работать и жить, надеясь только на себя.
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