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Белорусские и российские врачи разрабатывают индивидуальные методы лечения повреждений позвоночника

10.08.2019 12:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусские и российские врачи разрабатывают индивидуальные методы лечения повреждений позвоночника
Фото из архива

Лечение детей с врожденными пороками развития позвонков и юных пациентов, которые получили травмы позвоночника при падениях, авариях, – одно из самых сложных направлений медицины. Врачам взялись помочь российские и белорусские ученые. Их намерение поддержало Союзное государство. Так в 2017 году была принята программа СГ "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника", ответственными исполнителями которой стали РНПЦ травматологии и ортопедии (Беларусь) и Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера (Россия).

Прошло уже более двух лет с запуска программы. Какая часть ее выполнена? Какие задачи до конца 2020 года еще предстоит решить? Об этом рассказывают координатор программы от Беларуси – старший научный сотрудник лаборатории травматических повреждений позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук Кирилл Криворот и научный руководитель пятого мероприятия, отвечающий за моделирование индивидуальных методов хирургического лечения, заведующий нейрохирургическим отделением №2 кандидат медицинских наук Павел Бобрик.

– Реализовано три из шести мероприятий, на стадии завершения – четвертое, – говорит Кирилл Криворот. – Мы детально изучили характер и особенности течения различных вариантов тяжелых врожденных пороков развития и повреждений позвоночника у детей, требующих хирургического лечения.

Пациентов разбили на две группы. В группу с врожденными аномалиями вошло 486 детей, а с тяжелыми травмами – 46. Для каждой из групп были разработаны два вида информационных карт пациента, создана база данных, проведен предварительный анализ клинико-лучевой картины заболеваний.

Полученная информация помогла оценить риски, разработать критерии прогнозирования клинического течения и развития тяжелых врожденных деформаций, а также прогнозировать ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения. Итогом проделанной работы стали две инструкции, утвержденные Минздравом Республики Беларусь. Одна из них описывает метод определения агрессивности течения врожденных деформаций позвоночника у детей на основе молекулярно-генетических и биохимических маркеров. Второй инструкцией утвержден метод прогнозирования результатов хирургического лечения на основе данных клинико-лучевой диагностики.

Разработаны алгоритмы диагностических мероприятий, хирургические технологии, в том числе малоинвазивные (эндоскопические), также их анестезиологическое обеспечение. Протоколы лечения задокументированы в трех инструкциях, которые содержат следующие методики: а) диагностики врожденных деформаций позвоночника; б) лечения пациентов с повреждениями грудного и поясничного отделов позвоночника с применением винтовой фиксации; в) хирургический метод лечения детей с врожденными деформациями позвоночника.

Такой пошаговый "инструктаж" используется в четвертом мероприятии – разработке и создании экспериментальных образцов спинальных систем с учетом анатомо-антропометрических и прочностных характеристик позвонков.

Белорусская компания по выпуску изделий медицинского назначения НП ООО "Медбиотех", имеющая в своем арсенале два 3D-принтера, уже приступила к прототипированию – созданию из пластмасс индивидуальных позвонков, включенных в патологический процесс при различных вариантах врожденной деформации и повреждениях позвоночника детей. Это позволит врачам, в зависимости от патологии, выбирать тактику хирургического лечения и подходящую для конкретного пациента спинальную систему.

Важным шагом станет создание совместно с Объединенным институтом проблем информатики Национальной академии наук Беларуси информационно-аналитической системы (компьютерной программы), необходимой для принятия решений при диагностике и хирургическом лечении.

– Травмы позвоночника и его врожденные деформации, нередко с поражением спинного мозга и его корешков, – очень сложная и мало-изученная проблема. – отмечает Павел Бобрик, который курирует пятое мероприятие программы. – Ранее отсутствие своевременной диагностики и должного хирургического лечения приводило к необратимым осложнениям и росту инвалидности у детей.

Чтобы не нарушить рост ребенка, спинальная конструкция (металлоконструкция для фиксации растущего позвоночника) должна быть идеально «подогнана» – с учетом травм и аномалий развития. Ученые занимаются моделированием индивидуальных методов хирургического лечения и спинальных систем для коррекции тяжелой врожденной деформации и стабилизации повреждений позвоночника с использованием технологий 3D-проектирования и прототипирования. Планируют изготовление сегментов позвоночника с различными типами врожденной деформации и повреждениями по технологиям 3D-прототипирования. Экспериментальные образцы спинальных систем помогут отработать подходы и варианты хирургических вмешательств при тяжелых врожденных деформациях и повреждениях позвоночника.

И что же получит отечественная медицина на выходе – по окончании реализации программы – через год с небольшим?

– Две модели спинальных систем: одна – для шейно-грудного, вторая – для пояснично-крестцового отделов позвоночника, – подводит итог беседы Кирилл Криворот. По словам ученых, обе модели предназначены для полной коррекции деформации позвоночника, стабилизации оптимального количества позвоночно-двигательных сегментов. При этом будут обеспечивать прочную и надежную фиксацию пораженных и поврежденных сегментов позвоночного столба. Это даст возможность пациентам быть активными уже в раннем послеоперационном периоде. С минимальным использованием внешней иммобилизации (а то и вовсе без нее), что убережет от развития вторичных гиподинамических и трофических нарушений. Индивидуальный подход обеспечит оптимальный результат лечения и уменьшит уровень инвалидности среди детей, улучшит качество жизни юных пациентов. Есть уверенность в том, что реализация программы "Спинальные системы" позволит дать им такую возможность.

Тамара МАРКИНА, 7 Дней

 
 
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Лечение детей с врожденными пороками развития позвонков и юных пациентов, которые получили травмы позвоночника при падениях, авариях, – одно из самых сложных...
 
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