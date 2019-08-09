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В Споровском заказнике проходит чемпионат по ручному сенокошению
10.08.2019 12:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКогда забытые традиции становятся спортивным состязанием! В Споровском заказнике сегодня проходит чемпионат по ручному сенокошению. В нем принимают участие 26 команд, которым нужно преодолеть 100-метровую дистанцию. Площадку подготовили прямо на болоте. Соревнования привлекают внимание к проблеме укоса трав на торфяниках.
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Когда забытые традиции становятся спортивным состязанием! В Споровском заказнике сегодня проходит чемпионат по ручному сенокошению. В нем принимают участие 26...
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