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В Споровском заказнике проходит чемпионат по ручному сенокошению

10.08.2019 12:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда забытые традиции становятся спортивным состязанием! В Споровском заказнике сегодня проходит чемпионат по ручному сенокошению. В нем принимают участие 26 команд, которым нужно преодолеть 100-метровую дистанцию. Площадку подготовили прямо на болоте. Соревнования привлекают внимание к проблеме укоса трав на торфяниках.
 
 
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Когда забытые традиции становятся спортивным состязанием! В Споровском заказнике сегодня проходит чемпионат по ручному сенокошению. В нем принимают участие 26...
 
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