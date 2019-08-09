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Концерт, салют и танцы - МАЗ отпраздновал 75-летие
10.08.2019 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 9 августа прошел бесплатный концерт со световым шоу к 75-летию Минского автомобильного завода. На площадке у Дворца культуры МАЗ до 23.00 выступали белорусские группы — от молодого коллектива «PROвокация» и женского ByCity до оркестра и кавер-бэндов. Вечером на сцену вышли белорусские участники Евровидения — Дмитрий Колдун, Руслан Алехно и Анжелика Агурбаш. Следом выступил Дядя Ваня. Завершился праздник световым шоу с фейерверком. Посмотрели, как это было.
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В честь праздника у ДК МАЗ устроили концерт с белорусскими участниками Евровидения. Закончилось празднование световым шоу и фейерверком.
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